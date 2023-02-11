大陸觀察者網報導，2022年12月19日，卡達世足賽阿根廷拿下冠軍，比球迷更雀躍的是球隊背後的贊助商。其中不乏中國知名企業，先前名不見經傳的大陸咖啡品牌「庫迪咖啡」，也因成功押寶阿根廷隊，一夜之間聲名大噪。更許下「3年萬店」目標。不過，大陸業內人士分析，「庫迪」走的是當年「瑞幸咖啡」低價促銷老路，時空已經改變，前途未卜。

報導稱，庫迪咖啡近日宣布開啟「百城千店咖啡狂歡節」活動，2月6日至3月31日期間，70餘款熱銷產品全部9.9元（人民幣，下同，約合新台幣44元）起售，邀請新朋友還有機會獲得0元免費喝咖啡獎勵。這也是庫迪咖啡在世界盃足球賽嶄露頭角後，一次不計成本大規模衝刺。

事實上，庫迪咖啡的促銷在此之前就已經揭幕。去年11月，庫迪咖啡在北京開設首店，推出試營業期間所有20-32元飲品全部9.9元一杯等活動。

與之前不同的是，此次活動的覆蓋面積更廣，包含庫迪咖啡現在已開業的所有門店，以及至3月底即將開業的所有門店。庫迪咖啡聯合創始人兼CMO李穎波對外表示，這次活動參與門店預計將覆蓋全大陸181個地級以上城市，門店總數約1300家。

報導稱，類似的「燒錢」戰略讓外界想起，大陸龍頭「瑞幸咖啡」成立初期的擴張戰術。

彼時瑞幸咖啡的大手筆震撼業內外。瑞幸成立之後迅速開啟融資，在完成A輪2億美元融資後，瑞幸便大手筆將30億元的現金用於應對潛在競爭對手，還投資10億元推廣品牌與市場教育。

「行銷」是瑞幸咖啡最醒目標籤之一。成立前兩年，幾乎以不間斷速度接連上線，包括首杯免費、買二贈一、買五贈五等多種。瑞幸咖啡還投入大量資金成本補貼，食品滿減之餘，瑞幸咖啡滿35元免配送費，7塊錢的快遞費均由瑞幸咖啡方面承擔。

與此同時，瑞幸咖啡先後邀請明星湯唯、張震代言，快速打響品牌知名度。這一模式也被庫迪咖啡效法，「百城千店咖啡狂歡節」期間，每週會邀請一位明星助陣。

在熟悉的行銷價格戰背後，是庫迪咖啡和瑞幸咖啡之間微妙的淵源。3個多月前，沒人聽過的「庫迪咖啡」，首家門店在福州開業，直到前瑞幸董事長與CEO陸正耀、錢治亞同時在朋友圈官宣首店開業，表示「咖啡夢想家團隊再啟征程」「集結號吹響」，外界才知道，兩位敗走瑞幸咖啡的創始人，又一次向咖啡領域挑戰。

二度出發，陸正耀和錢治亞像5年前創立瑞幸咖啡時一樣，充滿鬥志和抱負。高喊「三年要開一萬家店」目標，為了快速壯大規模，庫迪咖啡做出更瘋狂決定，推出「免加盟費」活動，為加盟商虧損兜底。效果立竿見影，不到25天，庫迪咖啡完成了從0到14個城市的跨越，現已擁有數百家門店。

需注意的是，眼下大陸咖啡市場今非昔比，一路狂奔5年的瑞幸咖啡，現在也只有7000多家門店。要實現萬店宏圖，存在一定困難。

上海啡越投資管理有限公司董事長王振東分析，庫迪咖啡喊出3年萬店口號，或是基於市場數據考慮，此前有許多數據顯示，3年內中國咖啡市場可以成長成兆元級市場。

如其所言，艾媒諮詢數據顯示，隨著公眾飲食觀念改變，中國咖啡市場正進入高速發展階段，新品牌崛起速度更快，預計咖啡行業將保持27.2％增長率上升，2025年中國市場規模將達1兆元。

但王振東對未來的咖啡市場及庫迪咖啡的萬店目標並不樂觀，他指出，去年中國咖啡市場的整體規模大約在830多億，如果參考這個規模和速度分析，3年內要實現咖啡市場的兆元是有困難的，3年之內市場可能也難以容納那麼多門店。

不僅如此，瑞幸咖啡閃電擴張創造的估值神話，恐怕也難在庫迪咖啡身上再次靈驗。「現在現實的市場環境基本不允許瑞幸咖啡的故事再次重現。2021年有一些咖啡店，單店估值達到四五千萬，最高的估值可以達到一億一家店，現在加盟店鮮少能做到這樣的成績。」

王振東強調，庫迪咖啡的發展路徑和模式表面看和瑞幸很像，但當下的市場環境跟2018年已經完全不一樣，瑞幸咖啡早期高度依賴投資機構，而庫迪咖啡則以收取加盟費為主，兩者資金來源不同，商業模式有了轉變。如此一來，加上咖啡市場競爭加劇，庫迪咖啡不可能再靠走老路成功了。