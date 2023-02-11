風格復古優雅的金屬鍊帶表，正蔚為流行。瑞典腕表Daniel Wellington在情人節推薦金屬鍊帶款的情人對表，一款星辰手鍊流金系列女表，如手鍊般的金屬表鍊，既是腕表、也是珠寶。另一款Classic幻影系列腕表，則以太陽射線紋理表盤搭配米蘭金屬編織表帶，風格時尚。

Daniel Wellington星辰手鍊流金女表，7290元。（DW提供）

Daniel Wellington Classic幻影腕表，8490元。（DW提供）

即起至14日為慶祝情人節，Daniel Wellington推出佳節限定活動，凡購買腕表或飾品，即獲贈愛心粉色禮盒限定包裝。