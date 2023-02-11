DW腕表 金屬鍊帶更優雅 09:232023/02/11 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Daniel Wellington在情人節推出買腕表就送粉紅包裝禮盒。（DW提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 風格復古優雅的金屬鍊帶表，正蔚為流行。瑞典腕表Daniel Wellington在情人節推薦金屬鍊帶款的情人對表，一款星辰手鍊流金系列女表，如手鍊般的金屬表鍊，既是腕表、也是珠寶。另一款Classic幻影系列腕表，則以太陽射線紋理表盤搭配米蘭金屬編織表帶，風格時尚。 Daniel Wellington星辰手鍊流金女表，7290元。（DW提供） Daniel Wellington Classic幻影腕表，8490元。（DW提供） 即起至14日為慶祝情人節，Daniel Wellington推出佳節限定活動，凡購買腕表或飾品，即獲贈愛心粉色禮盒限定包裝。 珠寶飾品圈住愛情 芮塔歐拉高調優雅 選車挑衣品味佳 吳卓源把愛意戴身上 #腕表 #金屬鍊帶 #情人對表 #瑞典腕表 #DanielWellington 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Kiton男裝優雅舒適 04:102023/02/05 時尚消費 Rita Ora 選車品味了得 如同選衣只挑miu miu 16:482023/02/05 娛樂 遠雄人壽打造綠色行動辦公室 04:102023/02/10 全球財經 蕭邦精挑好禮 用心對情人說愛 04:102023/02/05 《旺來報》 CITIZEN電波對時表30周年 謝佳見精準收藏 18:092023/02/07 娛樂 《傻子與白痴》穿上Ground Y 展現台灣樂團新實力 22:592023/02/09 娛樂 雜誌精選》光展區 在潮流街區點亮城市之光 08:302023/02/10 寶島 MONTAGUT女包 情人節禮優選 04:102023/02/08 產業．科技 隋棠「1裝潢」成擾鄰關鍵 上億豪宅奢華內部曝光 16:202023/02/08 房市新訊 隋棠「1裝潢」成擾鄰關鍵 上億豪宅奢華內部曝光 11:592023/02/07 娛樂 同樣64歲！蜜雪兒菲佛洩優雅老去真實貌 大勝「崩壞瑪丹娜」 10:572023/02/09 娛樂 Nespresso聯手義網紅CHIARA FERRAGNI 祭「義式經典米蘭限量款」 18:242023/02/06 生活 林襄自信無懼透視裝 化身性感精靈展現氣場 22:402023/02/08 娛樂 林襄自信無懼透視 04:102023/02/09 時尚消費 情人節珠寶 蕭邦、喬治傑生、FRED愛心登場 16:562023/02/08 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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