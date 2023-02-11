行政院9日再度召開例行院會，六都首長中，藍營執政縣市僅台中市市長盧秀燕出席，其他三皆由副市長代理。身為藍營唯一親自出席的六都首長，她特別準備了台中捷運限量套卡贈送院長陳建仁、副院長鄭文燦，以表達對台中捷運早日核定的寄盼。一張盧市長向陳院長「雙手合十」狀似懇求貌的照片，卻引發熱烈討論及轉傳，大批網友為之動容，有人更直呼感到非常不捨、忍不住紅了眼眶。

行政院9日舉行院會，台中市市長盧秀燕帶著3份中捷限量透明捷運卡套組要送給行政院正、副院長及交通部部長，希望能在本次院會中爭取綠線延伸與藍線動工審查加速。（圖／本報系資料照）

盧秀燕市長9日在臉書發文喊話，「行政院會我又來了，帶著市民家人對第二條捷運的期盼」，強調她兩度北上行政院會，全力向中央爭取建設，期盼中央地方攜手合作，給市民家人更好的台中。

盧秀燕市長指出，台中市正在快速的發展。去年第3季、第4季，台中皆有11項經濟指標奪冠，是全國經濟發展最快速的城市。在台中這座城市全面升級的關鍵時刻，她帶領市府團隊，盡可能的讓中央政府了解台中、投資台中，加速台中的基礎建設，滿足市民的期待。感謝行政院再次邀請她參加行政院院會，她也當面向院長陳建仁、副院長鄭文燦說明，台中是中台灣樞紐，急需第二條捷運形成路網，請託行政院加速核定捷運藍線與綠線延伸段。

盧秀燕市長隨文刊出多張她參加行政院會的照片，其中一張她對著陳建仁「雙手合十」的照片，引發關注及轉傳；照片中，盧市長不僅雙手合十，更恭敬地微微躬身、笑得雙眼瞇成一條線，展現極度柔軟的身段及誠意。網友紛紛留言：「媽媽市長辛苦了！看到您這樣，既感動又不捨」、「憑什麼我們市長要向他們雙手合十？只因他們是當朝高官？這就是母愛的偉大與堅韌」、「媽媽就是即便受了無數委屈，仍然要笑著勇敢面對」、「媽媽市長向這些大官懇求，為的是台中市民，看了很想哭」、「看到這張照片眼眶紅了」、「看了眼眶濕了，很心疼」。