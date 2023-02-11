迪麗熱巴因此前相當長時間未進劇組拍戲，且沒出席時裝周等公開活動，由於許久未在公開場合露面，導致懷孕傳聞甚囂塵上，而狗仔們9日在網路上瘋傳迪麗熱巴「機場遮肚」的影片，更稱：「應該還屬兔，10月左右。」以及公開標註男星黃景瑜稱「恭喜升級」等影射懷孕的文章。對此，迪麗熱巴、黃景瑜工作室都發聲了。

大陸狗仔「超能攝影陽陽」，9日於微博上曬出迪麗熱巴去年底現身北京機場的影片，只見身穿大衣的她，看似身材大了一號，被外界質疑懷孕待產中。此外，狗仔還大膽推測預產期：「大概算一下，應該還屬兔，10月左右」，隨後轉貼黃景瑜的慶生文，接著標註對方「恭喜升級成功！小哥哥」，似乎在恭喜黃景瑜順利升格成人夫。

此消息流出後，在微博上掀起熱議，不少網友紛紛希望兩人出面澄清。對此，迪麗熱巴工作室於昨(10)日於微博上發文表示：「網路並非法外之地，我司將持續依法維護迪麗熱巴女士的合法權利，追究侵權者的法律責任。」此外，更曬出一系列對侵權者提告的照片，說明進展。

迪麗熱巴工作室曬出聲明。(圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博)

而黃景瑜工作室也在微博上轉發6日公布的名譽維權案件進展說明書，指出：「涉及黃景瑜先生私生活的相關言論已被法院認定為誹謗、侮辱言論，相關言論發布者也已被法院判定承擔相應的法律責任。在此，本工作室正告相關主體即刻刪撤相關涉嫌侵權言論，避免損害後果的進一步擴大。同時，本工作室針對此次的造謠事件，已再次委托律師取證、備訴，絕不姑息。」

黃景瑜工作室曬出聲明。(圖／翻攝自黃景瑜工作室微博)

然而，有網友指出：「迪麗熱巴和黃景瑜兩家的聲明很類似，維權的是以前各自的事情，都有意在避開網傳的事情，用詞模稜兩可、含糊其辭。」掀起兩派爭議，有網友認為兩人此前緋聞過多，或許真有某些是事實，但另一派網友則認為：「迪麗熱巴都曬出健身照、直播說單身更發出聲明文，你們為何還不相信」，為她力證清白。

網友指出兩者聲明中的疑惑點。(圖／翻攝自微博)

此外，黃景瑜過去與他有關聯的女性也登上了熱搜，包括疑似前妻王雨馨曾發文「8減5等於3。8855真可愛」，而傳過緋聞的張藝上也PO文：「5+3是多少？」以及自問自答：「53啊！」而張藝上事後重新編輯該篇貼文，改稱「重溫經典電影，溫暖的電影推薦給大家」。因其中「8」疑似暗指迪麗熱巴，因而兩人的發文再度引發網友揣測。