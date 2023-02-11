影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）人帥又有才華，近年常換年輕女友成為熱議話題。而媒體也挖出演過《新娘百分百》、《靈異第六感》的女星米莎巴頓（Mischa Barton），曾自曝年輕時被宣傳建議「進貢」跟李奧納多上床，還稱這會有助於她事業，但米莎巴頓當時稱對年紀比她大的男人沒興趣，打槍了宣傳提議。

48歲的李奧納多是好萊塢的黃金單身漢，他常被拍到和不同的年輕小模交往，更被網友打趣虧「李奧納多的女友永遠不會超過25歲」，近日更傳他女友年齡創新低，看上了年僅19歲的嫩妹雅登寶蘭妮（Eden Polani），而在此之前，李奧納多才傳出和超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）搭上線，只能說影帝的感情生活常讓人霧裡看花。

米莎巴頓自曝年輕時被建議去跟李奧納多睡一覺。（圖／達志影像）

現年37歲的米莎巴頓過去演出電視劇《玩酷世代》成名，早年她受訪時自曝曾被男宣傳Craig Schneider建議去找李奧納多「睡一覺」，稱會促進她事業發展更順利，而當年米莎巴頓只有19歲，李奧納多則是30歲，剛傳出和超模女友吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）分手。

米莎巴頓當時透露，宣傳說看在為事業犧牲的份上，為何不去跟李奧納多上床，宣傳更表示剛在時裝雜誌活動遇到李奧納多，暗指有意幫她牽線，但米莎巴頓不想，表示自己對年紀大她10多歲的男人沒什麼興趣，便婉拒宣傳提議。