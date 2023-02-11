桃園市交通局長張新福。(資料照,杜宜諳攝)

桃園市長張善政近日大砍桃捷3副總，並強調若有殘留酬庸心態一定會「除惡務盡」，引發討論。國民黨桃園市議員詹江村昨(10)日也大讚其交通局長張新福，詹江村說他提出哪個路口壅塞並提建議方案，張新福都能馬上繪畫出改善設計圖，「簡直太有魄力跟效率了」。

詹江村昨在臉書指出，曾做輿情調查，發現桃園人最在乎的是交通問題，於是很多人提捷運、客運、新闢交流道等方案，「事實上解決交通，有些時候只在於魄力，近日我天天不分晝夜的跟新任交通局長溝通討論」。

詹江村表示，非常感謝張善政的新任交通局長張新福，「簡直太有魄力跟效率了」，每每向他提出哪一個路口壅塞以及建議方案，他都能馬上繪畫出改善設計圖。詹江村強調，不管是白天還是晚上10點多，張新福都能積極跟他做雙向討論，有些建議幾天後再次討論，發現張新福已經發包了，「這不是效率什麼才是效率」。

詹江村說目前桃園有100多個壅塞路口，都正在積極研擬改善中，包括「龜山生活通」團的網友反應，龜山振興路五插路口中央管轄的省道、春日路北上三民路口、文中大興西路壅塞回堵、中山國際路回堵等，都在快速研擬改善。

詹江村強調，改善交通問題，不一定要靠興建捷運系統天邊的彩霞，有時候有魄力的做一些微不足道的細小改變工程，可能就能收到立即宏效的眼前玫瑰。