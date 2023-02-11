藝人張景嵐2010年參加「冰火心女孩」美少女選拔取得冠軍，轉戰演藝圈闖出好成績，除了代班《綜藝大熱門》，更接演《新娘嫁到》、《必勝練習生》等戲劇作品，相當有生意頭腦的她，還自創保養品牌擔任CEO，對比亮眼的事業，感情世界卻空窗多年，未料，她昨（10日）突然曬出一張十指交扣的照片，正式宣告新戀情到來。

張景嵐平時透過社群網站分享生活點滴，昨（10日）突然曬出十指交扣的照片，僅搞笑表示：「我的青筋好明顯」，並沒有特別說明狀況，但眼見兩隻手緊牽著不放，讓人推測在宣告新戀情，根據《自由時報》報導，她事後透過經紀人認愛，正式宣布新戀情，由於這段感情才剛萌芽，加上男友是圈外人，希望外界能多給彼此空間。

張景嵐曬出十指交扣親密照公開認愛。（圖／changchinlan IG）

張景嵐2016年與小煜合作戲劇擦出愛火，不過交往近3年後宣告分手，對外始終沒承認戀情，僅低調表示「將彼此列為觀察對象」，恢復單身後被拍到和阮經天等友人聚餐，由於當時兩人都是單身，加上過程中相談甚歡，一度傳出有望交往，不過經紀人解釋是共同朋友要去大陸工作，因此相約聚會，並沒有戀愛關係，感情空窗多年的她，先前受訪時坦言從未單身如此久，雖然不乏有人追求，但重心都在事業和品牌上，如今傳出好消息，讓網友及演藝圈好友紛紛獻上祝福。