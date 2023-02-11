陸疑似偵查氣球入侵美國領空引發軒然大波，拜登政府昨天（五）將6間懷疑與中國大陸監視氣球計劃有關的陸企和組織列入出口黑名單。新的制裁措施是在白宮表示將努力「揭露和解決」中方威脅美國國家安全和盟友的大規模監視活動之後所做的一部分努力。

美國商務部說，這5間公司和1間研究機構正在支持「中國的監控活動」。報導稱，其中包可能包含解放軍的航太項目，包括飛艇和氣球之類的，因為上週陸氣球美國上空漂過去在華盛頓引起軒然大波。並使中國對美國及其盟國構成的挑戰成為鮮明的焦點。中國對美國及其盟國構成的挑戰。

一旦被列入黑名單後，目標公司就很難獲得美國的技術。美國總統喬拜登和前總統川普都曾利用該名單來懲罰被視為對於美國國家安全構成威脅的中國大陸公司，並遏止北京在軍事上取得進展。

負責出口執行的商務部助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）：「今天的行動表明，我們將努力查明並阻止中國大陸使用監視氣球，這些氣球侵犯了美國和40多個國家的領空。」

GREAT VIDEO of Chinese Spy Ballon being shot down near Myrtle Beach.

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📸: B.Hall pic.twitter.com/eELaetdpH2 — Trooper Bob (@TrooperBob_SC) February 4, 2023

其中2間分別是是北京南江航天科技有限公司和中國電子科技集團第48號研究所，拜登政府還增加了東莞凌空遙感科技有限公司、山西鷹門航空科技集團有限公司、廣州天海翔航空技術有限公司和北京航空航天大學。

華盛頓方面表示，它確信上週末被美國軍方在美國東海岸擊落的中方氣球的製造商與解放軍有「直接關係」，在它進入美國領空一周後，美國空軍在南卡羅來納州附近將其擊落。中國外交部對此表示，這是一個偏離航線的氣象氣球。並指責美國反應過度。