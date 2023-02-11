台北市警察局接獲線報，有黑幫份子在萬華梧州街一處廢棄茶室內開設大型賭場，經過監控多時，發現該處出入份子複雜，還有不少大哥級人物及民間人士出沒，今天凌晨出動大批警力前往攻堅，逮捕賭場負責人及60餘名賭客，其中竟然還有知名台啤前總教練閻家驊及前苗栗縣議員，警方將依社維法送辦。

據了解，該處茶室原是萬華一位知名角頭事務所，但有新北某大角頭看中後，租來開設天九牌賭場，據聞已營業一段時間，但是為了躲避警方查緝，營業時間不定，因此難以查緝。

台北市竟察局督察室經過多日埋伏跟監，確認茶室內有人活動，今晨3點半悄出動大批員警前往攻堅，並會同萬華分局到場清查、清點賭資，逮捕60餘名賭客及負責人，查扣大批賭資。

但在警方清查身分時，驚見台啤前總教練閻家驊等人。閻家驊在2017，被控涉嫌網路下注簽賭，並在2015年瓊斯盃擔任中華隊領隊時，簽賭中華隊，涉及賭博罪。由於閻認罪獲得緩起訴，期限1年6月，命他交付100萬處分金給國庫，還須受北檢要求進行反賄選、司法保護、法治教育宣導的120小時義務勞務。目前全案依賭博罪、違反社維法偵辦。

警攻堅艋舺天九牌賭場，驚見前台啤總教練閻家驊及前苗栗縣議員。(警方提供)

警攻堅艋舺天九牌賭場，驚見前台啤總教練閻家驊及前苗栗縣議員。(警方提供)