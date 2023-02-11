高雄苓雅區10日晚間發生一起死亡車禍！一名57歲吳姓女子闖紅燈又未走斑馬線，遭到73歲陳姓男子擦撞後倒地， 又遭對向64歲沈姓小黃司機輾過，沈男輾過吳女後未下車察看就直接開走，警方追查後通沈男到案說明；而吳女經送至阮綜合醫院急救後，仍宣告不治。陳男與沈男均無酒駕，警方依過失致死、公共危險罪送辦，另沈男肇逃部分依違反道路交通管理處罰條例開罰。

吳姓女子行經苓雅二路西往東方向行走，未依規定走在斑馬線上，且又闖紅燈，遭到綠燈直行的陳姓男子擦撞後倒地，隨即又被對向車道的沈男輾過。

沈男輾過吳女後肇事逃逸，苓雅分局獲報後前往現場，發現吳女已倒臥在血泊中，並立即通知沈男到案說明，陳男與沈男酒測值均為0。沈男供稱當下不知道自己輾過的是人，以為只是一般物品，又急著去載客人，才會直接開走。

警方將陳男與沈男依過失致死、公共危險罪送辦；另沈男肇逃部分依違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項規定開單舉發，並吊銷駕駛執照，不得再考領。