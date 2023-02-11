桃園市大園區日前有民眾透過「簡訊報案專線」檢舉車輛違停紅線，請員警到場取締，沒想到卻收到警方回訊「無故傳送報案簡訊」，甚至要求不得再傳，否則將依違反社維法查處，引發網路議論。對此，桃園市警方緊急澄清簡訊報案系統是提供聽障人士使用，民眾盡量可採其他方式，盡量不要占用資源，且「該訊息為承辦員警誤植，將加強訓練」。

簡訊檢舉違停！桃園警回「再傳就法辦」，遭轟急澄清：員警誤植。(翻攝臉書靠北違規)

臉書粉絲專頁「靠北違規」昨（10）日晚間發出一段對話截圖，有民眾透過簡訊向警方檢舉桃園市大園區中山南路有車輛違停紅線，沒想到卻收到警方回訊「你無故傳送報案簡訊，經勸阻不聽，可依違反社會秩序維護法第85條4款，處拘留或新台幣1萬二千元以下罰鍰，請勿再傳送報案簡訊，否則將依法查處」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「工讀生忘記切帳號了」、「欸！那員警不依規定開單、不取締違規車輛，是不是瀆職？要不要依法送辦？」、「報案有紅線違停算無故？應該向督察室確認一下，違規停車不能報案要怎麼處理？」、「這是恐嚇威脅吧，讓人心生畏懼！」、「桃園的玩法真的不一樣」。

簡訊檢舉違停！桃園警回「再傳就法辦」，遭轟急澄清：員警誤植。(翻攝臉書靠北違規)

對此，桃園市政府警察局勤務指揮中心股長蔡維興也緊急在貼文下方回應，「經查本案簡訊內容為員警誤植，當下立即以電話向當事人澄清並派案處理違規停車，本局將加強員警教育訓練，避免再發生同樣情形，其餘值勤細節已由相關單位處理中」。

雖然警方已緊急澄清，不過網友並不買單，怒轟「去開記者會、懲處、道歉啦，這邊留言多沒誠意」、「不用懲處？」、「誤植勒？你就看看有多少人相信是誤植」「懲處名單勒」。

桃園分局再次強調，本件係同仁第一時間受理民眾簡訊報案後，選擇回應選項時誤選回覆內容，本局已致電報案人致歉，後續將加強教育訓練，避免再犯。

警方呼籲，有關簡訊報案系統是提供聽語障人士使用，一般民眾報案，請撥打110報案專線處理，以免佔用行政資源。