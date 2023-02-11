中華電1月合併自結營收達177.6億元、年成長2%；稅前淨利為41.2億元；歸屬於母公司業主之淨利為32.6億元，EBITDA為74.4億元，成長3.2%，稅後EPS為0.42元。

董事長謝繼茂表示，很高興兔年開春，公司即繳出亮眼的成績單，三大事業分公司營收皆較去年同期成長，延續去年增長動能，持續領先。

中華電1月核心業務與資通訊業務表現優異，帶動整體營收與淨利攀高。行動業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上包括國際漫遊在內的行動數據業務有相當亮眼表現，行動服務營收與去年同期相比增加6.3%，連續22個月成長，行動月租型ARPUA(每用戶平均收入)則年增3.7%，亦已連續22個月上揚。固網寬頻部分，國際海纜需求持續成長，帶動國際電路營收較去年同期有雙位數的增長；國內固網寬頻部分，今年推出「速在有禮」延續去年「速在必行」客戶跨階升速策略，國內寬頻接取營收及數據網路營收保持動能雙雙攀升，寬頻ARPU年增1.2%，已連續25個月年成長。

台灣大1月自結合併營收148.1億元，較去年同期成長5%，EBITDA為28.9億元，營業利益14.2億元，稅後淨利8.4億元，稅後EPS為0.3元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，5G升轉增速與mo幣多、OP響樂生活等獨門方案助攻下，1月份智慧型手機月租ARPU連二十個月年成長，達1.6%。多元產品與服務有效提升黏著度，加上5G開台後對48個月手機案之持續投資開始產生效益，使月租用戶之月退租率創下歷史新低，僅0.66%。獲利方面，本月專案機申裝動能較去年同期大幅增加，認列期初補貼支出同步成長，故合併EBITDA較去年同期持平。

遠傳1月雖受到農曆春節工作天數減少影響，合併總營收為78.1億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣26.16億元及8.36億元；與前一年度同期相較，年成長率仍分別為3.4%及8.9%；單月稅後EPS為0.26元，成長動能依舊穩健。

遠傳1月遠傳總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到714.7萬，創下自2019年10月以來新高，其中月租型用戶數更創下近六年新高；5G滲透率亦逐月攀升，帶動客戶ARPU持續成長，與行動服務營收雙雙締造連續23個月正成長的佳績。