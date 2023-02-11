氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(11)日天氣好轉，各地轉多雲時晴，陽光下舒適微熱、早晚涼。各地區平地氣溫：北部15至26度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。明(12)日至下週一(13日)白天各地晴朗穩定；氣溫逐日升，白天微熱、早晚涼。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下週一傍晚起鋒面抵達，北、東轉有雨。下週二(14日)「強冷空氣」南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷；下週三、四(15，16日)大台北、東半部有局部短暫雨，北台冷，中南部早晚冷。由於各國模擬略微修弱，台北測站約可降至13度左右，達到「大陸冷氣團」的機率為最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化還是很大，需注意保暖。下週五(17日)白天起冷空氣減弱，各地晴朗穩定，氣溫明顯回升。