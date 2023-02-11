買房子若偏好有電梯的大樓社區，應買哪一層較佳？專家分析，高低樓層各有優缺點，折衷的6至10樓或許比較適合；若買預售屋，因房子還沒蓋好，未來周邊環境的變化，也要列入考量。

一般來說，高樓層採光好、視野佳，若附近沒有更高大樓，相對隱蔽性也不錯，不過價錢肯定比中低樓層貴。根據《NOWnews》報導，樓高15層以上還可能有水壓不足的問題，部分社區會在12至14樓設「中繼水箱」，易衍生噪音、潮濕等狀況。

低樓層的部分，《PULO裝潢》表示，若家中有長輩或行動不便者，低樓層相對適合，費用上也比較便宜。但若鄰近馬路，來自外界的噪音就會很明顯。部份建案會在2、3樓鋪設公共管線，堵塞時容易淹水。

整體來說，6至10樓多為中間樓層，因綜合上述優點、缺點也較少，通常是搶手的黃金樓層。專家建議，樓層高低各有利弊，也沒有一定要住哪一層最好，考量自身需求，才是重點。