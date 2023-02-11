根據爵士隨隊記者湯尼瓊斯11日爆料，剛被湖人交易送去爵士的韋斯布魯克，已經帶著經紀團隊跟爵士高層會面，清楚表達願意幫爵士打球意願，爵士也抱持開放態度，不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基仍爆料，韋斯布魯克仍可能被買斷，目前最可能爭取到他加盟球隊並非快艇、而是公牛。

原本外界全都預估爵士會在第一時間買斷韋斯布魯克，讓他可以盡快加盟自己心儀球隊，問題是韋斯布魯克本季合約高達4700萬美元，這也讓爵士出現猶豫心態，考慮是否讓他打完本季之後成為自由球員再說，何況韋斯布魯克也有幫助爵士打球意願。

可是沃神認為韋斯布魯克遭到買斷機率仍高，「我認為必須關注的球隊是公牛，這支球隊最可能招募到韋斯布魯克，公牛教頭多諾凡曾在雷霆時期執教過他，奇克斯、朗斯塔夫等公牛助教也跟他關係不錯，他很適合替公牛板凳席帶來一些能量與火力。」

目前傳出希望招募韋斯布魯克的球隊包含公牛、快艇與熱火，原本外界預估他想跳槽快艇，跟里歐納德、保羅喬治兩大球星合作，如今看來並非如此，其實到了公牛，韋斯布魯克可跟拉文、迪羅薩與武切維奇等明星球員一起打球，或許也能找到一席之地。