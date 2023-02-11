據美國之音引述《紐約時報》報導，隨著美國國內對來自中國大陸的軍事和經濟威脅的擔憂日益加深，美國國會和行政部門正在醖釀推出針對北京的新措施：阻止中國大陸從美國獲取可以用於戰爭的先進技術，而美國政府這次似乎準備將限制範圍擴大到一個新的領域--美元系統。中國大陸要在國內進行此類技術的開發就需要通過美元體系為其相關開發活動進行融資。

報導稱，最近幾個月來，拜登政府一直在準備限制美國企業到中國大陸投資，特別是在先進電腦領域的投資。《紐時》報導說，具體措施大體已經確定，估計最近兩個月內就會公布。

美國財政部也在與其它國家進行接觸。《紐約時報》引用瞭解內部討論情況人士的話說，財政部要爭取其它有關國家，比如歐盟成員國，不要在美國切斷中國大陸的美元融資管道之後又倉促向中國大陸提供此類金融服務。

最近中國大陸高空偵察氣球飛越美國本土的事件喚起了美國民眾對美國國家安全受到中國大陸威脅的危機意識。美國眾議院兩黨議員本週向白宮發出警告，如果行政當局不馬上推出投資限制措施，國會將提出自己的制裁方案。

報導稱，美國眾議院金融服務委員會共和黨成員布萊恩·盧特克邁爾（Blaine Luetkemeyer）周二表示，該委員會的職責就是審查中國大陸與美國經濟的各種聯繫，特別是為中國大陸軍隊和踐踏人權行為提供幫助的管道，然後「找到辦法消除美國資本流入相關領域的現象」。

報導引述美國專門報導國會消息的報紙《點名》（Roll Call）周二發表文章指出，美國企業投資中國新創科技公司的問題存在已久，行政當局在這個問題上說得多，做得少。去年，國會介入，要求財政部和商務部找到一個有效的方法，對美國資本流入中國等國家科技領域的情況進行追查。

議員們和白宮官員表示，此舉的目的就是遏制中國的科技野心。《點名》引用國會眾議院美中戰略競爭特別委員會主席麥克·加拉格（Mike Gallagher）的話說，美國政府的中國政策存在一個根本性矛盾，這就是一方面在加強對相關技術轉讓和對中國的出口管制，但另一方面卻向「戰略領域」公司的無限制資本流動「大開綠燈」。

美國財政部和商務部必須在本月底向國會報告建立這個資本流向追蹤機制的進展情況。

為扶持美國晶片製造企業，美國國會去年撥款數十億美元，另外還通過議案禁止政府設備下載中國短視頻應用TikTok。但是，《點名》指出，投資性資金還在流往中國，有時還在沒有審查的情況下伴隨著智慧財產權轉讓、專家支持、質量控制等其它隱性優惠。

《點名》的報導說，從2015年到2021年，中國人工智能公司總共籌資資金1100億美元，其中至少有400多億美元，約37％來自美國投資機構。