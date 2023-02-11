1月31日新任行政院長陳建仁走馬上任，喊出「溫暖堅韌」作為內閣改組後核心價值，但三分之二閣員留任，遭外界批新瓶裝舊酒。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，新內閣並未全面改組，部分爭議閣員留任，短時間新內閣仇恨值恐不會降低。

「仁燦組合」是否會影響副總統賴清德2024總統路？鈕則勳分析，「仁燦」感覺溫和，似蔡英文向賴清德遞出橄欖枝修補關係的訊號，但若兩人做得好，有機會制衡賴清德，進可攻、退可守，前總統陳水扁也說賴清德尚未定於一尊。

此外，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，鄭文燦行政歷練豐富，確實能助攻陳建仁，而「仁燦內閣」成績，不僅會影響2024大選結果，同時也會牽動民進黨2024總統大選名單。賴祥蔚說，陳建仁、鄭文燦的搭配很有意思，未來新內閣政績，就看能否像鄭文燦在桃園施政一樣超越藍綠，若行得通實屬一大成就。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年，十位最被大家討論的陳建仁內閣成員，其中又有哪些人爭議事件不斷、負面聲量居高不下？

No.10 內政部長林右昌

九合一選舉民進黨落敗，行政院進行人事調整，被認為輔選失利的基隆市前市長林右昌入閣擔任內政部長，遭酸「敗選者聯盟」又來了，認為有政治酬庸之疑慮。對此，行政院發言人陳宗彥強調，閣員徵詢皆秉持用人唯才精神。

2023年1月有媒體報導，林右昌冷靜決斷的人格特質，就像日本動漫《灌籃高手》中的控球後衛宮城良田，不僅是攻擊節奏的操盤手，也能讓團隊更加穩定，稱林右昌是「民進黨的宮城良田」。而該篇報導引起高度熱議，雖有支持者力挺，但同時也有不少《灌籃高手》粉絲認為民進黨「造神一條龍」，酸嗆「到底是宮城還是包工程要講清楚」；還有人批「臉皮真的一個比一個厚」、「現在連灌籃高手的粉絲都要得罪了嗎？」

2022年9月林右昌因基隆捷運槓上台北市前市長柯文哲，因為柯文哲直指「基隆捷運是騙局」，並問「基隆捷運何時開通？」對此，林右昌反擊，基隆與新北都沒問題，就只有柯文哲囉哩囉嗦，反酸「柯市長卸任後，就會快很多」。

對於基隆捷運的議題與進度，許多北基通勤族都很關注，但對於數度引發政治口水戰也頗反感，甚至還有網友認為「基隆捷運」似乎成了選舉提款機。因此，PTT除了有網友批評柯文哲之外，同時也有人對於林右昌在8年任內基隆捷運的進度，感到不甚滿意。

No.9 國防部長邱國正

2022年兩岸局勢緊張，先有中國共軍圍台軍演，後有兵役延長議題，進而引起「票投民進黨，青年上戰場」口號，網路上大家議論紛紛，擔心兩岸開戰。而國防部長邱國正繼續留任，昔日言論也被放大檢視。

針對美國特斯拉公司執行長馬斯克過往宣稱，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。邱國正去年10月在立法院表示，國軍目前不會再買特斯拉。同日，邱國正重新界定兩岸之間「第一擊」定義，他指出「只要中共航空器進入領空，就是第一擊，既然對方有了第一擊，國軍就要接招，因為自衛反擊之後就是開戰。」相隔不到一個月，邱國正又說，只要敵人沒有登陸，或把旗子插在台灣各個中央政府所屬部會樓上，「就沒有贏」。邱國正強調，我方除了制空制海，也要強化地面防衛，絕對會戰到最後。至於國軍可撐多久不讓敵軍登陸？邱國正回應「奉陪到底」。

另外，2023年1月美國空軍四星上將米尼漢（Mike Minihan）在一份備忘錄中表示，美中可能在2025年開戰。對此，邱國正受訪回應，任何專家言論都尊重，相信這些人有立論基礎，絕不會空穴來風，國軍無時無刻在備戰，建軍備戰工作就為了要防範這些事情的發生。

No.8 數位發展部長唐鳳

唐鳳擔任數位發展部首任部長，上任後更被封為「天才部長」、「IT部長」。唐鳳的性別認同，法新社曾以「讓性別認同成為資產的跨性別部長」為題進行專訪；唐鳳的雙語能力和媒體曝光度，讓她成為享譽國際的台灣官員代表性人物之一。然而她所負責的「線上點餐系統」甫上線，即招致不少批評。另外，2022年國人很關注的個資外洩議題，握有逾200億元預算的數發部，卻被認為提不出專業對策，只能用政治手段禁用公務員使用抖音，或是在臉書粉專宣傳線上點麵線系統。

對於唐鳳的表現，民進黨立委高嘉瑜批評，「滲透都已經是點線面了，數發部還在點麵線。」 還有網友表示，「原來是外送發展部呀」。外界質疑數發部砸錢做政府版外送平台，對此，唐鳳澄清這和搶生意無關，該系統主要是幫助3.7萬多家微型企業，透過導入系統提升資安，這是與產業資安工作有關。

緊接著，2023年1月再傳出個資問題。健保署官員盜賣民眾個資，民進黨立委洪申翰、劉世芳、賴品妤與莊競程盤點近6年來，國內8起公務機關的重大個資外洩事件，包含勞動部勞發署、戶政資料、健保署、華航會員資料庫等資料外洩事件。立委們認為，數發部必須擔起公私部門資安的統籌角色，應提出強化國家資安戰略計畫。

No.7 外交部長吳釗燮

外交部長吳釗燮上任至今6年，已有6個邦交國斷交，包括多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯以及尼加拉瓜，挨酸「斷交部長」，因此，吳釗燮留任消息曝光，立即引發各界討論。原本傳出吳釗燮可能與駐美代表蕭美琴互換職位，但最後以留任告終。民進黨前立委郭正亮在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中直言，吳釗燮被美國政府退貨，才會繼續擔任外交部長。郭正亮說，「美方擺明是要現任駐美大使蕭美琴，美國跟她互動非常進入狀況，可見蕭美琴在美國人的心中有多重要，而且她直通小英。」對於吳釗燮留任，郭正亮表示「就是標準被退貨，他在國內也得罪很多人。」吳釗燮近一年的網路負面聲量筆數是正面聲量的2.6倍。

2022年8月初裴洛西訪台後，共軍圍台軍演，我國外交部嚴正要求中國政府立即停止軍事恫嚇，吳釗燮更嗆「懸崖勒馬，否則後果自負。」另外，2022年10月吳釗燮表示，已編列明年度預算，將捐贈5600萬美元（約新台幣18億元）協助烏克蘭重建醫院、學校等基礎設施。但此舉引發大批網友不滿地表示「烏克蘭跟中國還比較好」、「笑中共大撒幣，自己也是大撒幣」。2023年1月吳釗燮接受英國《天空新聞網》專訪時說，中國武力犯台機率升高，2027年是北京最有可能採取行動的時間點，同時還指出「台灣的現狀可能無法永遠維持下去」。對於吳釗燮的說法，有網友酸回「這咖哪次訪問不是說要打，還以為他掌軍隊」、「斷交都不能掌握，還能預測攻台」、「直接講啦，票要投民進黨對不對」。

No.6 衛福部長薛瑞元

行政院前院長蘇貞昌作風強勢，被認為是下台主因之一，因此蔡英文總統宣布由陳建仁出任新閣揆時，還特別強調陳建仁內閣是「溫暖堅韌」。但隨著內閣名單出爐後，後續也引發諸多討論，因為好幾位頗具爭議閣員繼續留任，例如衛福部長薛瑞元與農委會主委陳吉仲皆未下台，這些被點名不適任的政務官，讓外界開始對「溫暖堅韌」內閣打上問號。

薛瑞元2022年下半年接任衛福部長後，「大鳴大放」的性格與發言，成了新聞版面常客，存在感急速狂飆。其中薛瑞元網路最熱議話題，就是替陳時中輔選時說，「陳時中擋住疫苗掮客幾十億元的財路，那些人懷恨在心，導致仇恨值升高。」這番話立即發酵，面對媒體連番追問「被擋財路的掮客是誰」，薛瑞元皆不願直接回應。

薛瑞元2022年11月槓上國民黨立委李德維，因為李德維告發薛瑞元涉嫌違反貪污治罪條例、公務員圖利罪等。薛瑞元重砲回擊，「委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員。」薛瑞元喊話將反告誣告罪，和李德維拚到底，更嗆聲「我們兩個有一個會被抓去關」。接著，薛瑞元12月又槓上鴻海集團創辦人郭台銘，當時郭台銘直指台灣沒有BNT雙價疫苗，使得他的母親無法接種。針對郭董的說法，薛瑞元受訪時先是反問「這是郭董講的嗎？聽起來像是BNT的推銷員。」這番發言讓不少人認為薛瑞元失言。

No.5 農委會主委陳吉仲

中國2022年6月禁止台灣石斑魚輸入，直指台灣石斑魚檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物。對此，農委會主委陳吉仲表示，將透過兩岸平台提供科學證據，請中國盡速回應，若中國遲不回應，不排除向WTO申訴，也宣布啟動拯救漁民措施，包含提供飼料補助、加強電商平台促銷以及外銷獎勵等措施。

陳吉仲喊出「班班有石斑」，行政院豪砸6億元希望能讓國中小學2022年9月到12月每月可吃到一次石斑魚，但因為供應不及，從班班有石斑，變成班班等石斑。接著陳吉仲則呼籲國人少吃鮭魚，改吃石斑，然而大批網友卻不買帳，痛批每次政策出包都要民眾扛，更酸「鮭魚都吃不起了，還吃石斑魚。」國民黨立委王鴻薇也批評，陳吉仲擔任農委會主委時間長，但建樹不多、爭議不斷。

此外，國民黨立委洪孟楷揭露陳吉仲研究計畫涉嫌抄襲、未註明出處，更與學生論文高度重疊內容，質疑陳吉仲拿學生的論文來交報告，爽領研究費高達770萬元。對此，陳吉仲回解釋，經比對重複比率僅3%，他坦蕩蕩面對外界檢視。

No.4 經濟部長王美花

經濟部長王美花留任的消息震驚不少人，比起曾帶領台灣經濟成長率突破6.5%，創下11年來新高的好成績，但各界似乎更關注經濟成長「保4」（4%）破功、產業受困於疫情、停電跳電頻傳以及調漲電價等相關爭議。2022年3月高雄興達電廠跳電，造成全台大停電，導致549萬戶受影響，引發眾怒。王美花先前多次表示不會再停電，並於專訪時以半開玩笑語氣說「賭雞排」，對於興達電廠跳電，王美花說是人為疏失，而非缺電。然而此回應惹怒不少網友，紛紛稱王美花「雞排部長」。2022年6月王美花證實電價要調漲，她説，受到國際能源價格飆漲，國內電價有不得不漲的壓力。不少民眾對於薪水不漲，物價齊漲，現在電價又要漲大喊吃不消。

王美花2022年10月率團前往美國半導體重鎮矽谷，拜會輝達（NVIDIA）等大廠，爭取美商持續加碼在台的研發投資金額，可望促成新台幣300億元訂單。但前立委蔡正元暗酸她「不可能被換掉」，原因在於台積電赴美設廠是王美花批准，雖然反諷她「賣台」意味濃厚，但台積電落腳美國一事，確實也為王美花任內增添一筆政績。

No.3 衛福部政務次長王必勝

衛福部政務次長王必勝疫情嚴峻期間，多次解決群聚事件擴散危機，例如衛福部桃園醫院院內感染、敦睦艦隊染疫、北農群聚等，因此深為中央器重。後來衛福部前部長陳時中，因參選台北市長卸下疫情指揮官身分，王必勝升任疫情指揮官以及衛福部政務次長，並留任至陳建仁內閣。不少支持者在王必勝升官時，於他臉書留言「拭目以待」等話，為王必勝加油打氣，讓他累積不少正面聲量。

但王必勝上任後，第一次主持疫情記者會，面對記者追問先前婚外情事件，「是否已取得妻子諒解？」王必勝刻意迴避不回應，記者再度追問，王必勝卻直接說：「還有其他要提問嗎？如果沒有，記者會到此結束。」王必勝也因為婚外情事件，不少網友稱他為「小三指揮官」。

2022年11月食藥署深夜突襲宣布，高端疫苗保護力審查以14比0全數通過，但無會議紀錄，外界也不知道是哪些專家審查，因此引發質疑。對此，王必勝多次重申，是否公布專家名單，除了尊重當事人意願之外，同時也要避免遭受不必要騷擾和霸凌。

過去這段日子，疫情奪走很多人性命，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，王必勝跟防疫有直接關係，防疫政策難免有負面聲量。

No.2 行政院長陳建仁

形象溫柔的「大仁哥」陳建仁，與行政院前院長「衝衝衝」蘇貞昌形成強烈對比，蔡英文總統期許新內閣是「溫暖堅韌」的團隊，並交付四大任務，分別是階段性盤整各項防疫措施、社會照顧體系總檢討、提升國家基礎建設以及推進六大核心戰略產業，足以見得蔡英文對陳建仁寄望頗深。不少綠營支持者在陳建仁臉書留言支持，期待他的施政改革，累積正面聲量。

然而疫情期間，陳建仁頻頻替高端疫苗發聲，加上林智堅的碩士論文被認定抄襲，他表態力挺，而自己過去掛名投書國際期刊的文章，也被指稱涉嫌抄襲。針對國際期刊的部分，陳建仁表示，確實是個抄錄疏失。另外，這次他再度以「借調」 方式擔任官員，使得負面聲量一路狂飆。中廣董事長趙少康發文指出，陳建仁在學術界25年，包含這次出任行政院長，共被借調6次，外借時間累計長達12年。外界質疑陳建仁卸任行政院長後，仍可領中研院特聘研究員49萬元高薪。縱然後續中研院副院長黃進興出面解釋，中研院特聘研究員設置的背景，是因為台灣科研人員待遇低於國際水平，難以全球攬才，才創設此制度，但借調爭議仍在網路上延燒。

No.1 行政院副院長鄭文燦

新內閣名單出爐後，屢被外界批評為「敗選者聯盟」，除了落選嘉義市長的李俊俋和挑戰台北市議員三連霸失敗的梁文傑進入行政院之外，被認為輔選失利的桃園市前市長鄭文燦和基隆市前市長林右昌也入閣，其中鄭文燦更被爆出論文抄襲，網友虧「林智堅2.0」，論文事件也讓鄭文燦負面聲量暴增。對於台大社科院學倫會撤銷碩士學位，鄭文燦第一時間立即出面致歉，並表示論文內容部分來源沒有註記引述來源，「這是我自己的疏失，我願意來承擔」。至於鄭文燦正面聲量，大多是出現在輔選時任桃園市長候選人鄭運鵬的貼文，不少綠營支持者留言為他們加油打氣。

擁有豐富行政經驗的鄭文燦，除了曾任兩屆桃園市長，也在中央擔任過新聞局長，加上身為英系要角，本被看好接棒行政院長，但現在卻是行政院副院長。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，可能是蔡英文對鄭文燦的「留校察看」之舉，因為鄭文燦桃園輔選敗陣及論文抄襲，就算他有政治能量與前景，但蔡英文總得懲罰一下，況且直接接任閣揆，恐怕會引發茶壺內風暴與在野黨猛攻。而當時身分為國民黨立委的林奕華也提出質疑，陳建仁因為行政經驗不足，使得鄭文燦成為有史以來權勢最大的副閣揆。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月07日至2023年02月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『建仁內閣聲量』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統