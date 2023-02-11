桃園市就讀國小3年級的陳禹安出生單親家庭，媽媽在她4歲時過世，改由外婆獨力撫養，但外婆身體狀況不佳，從小就得幫忙負擔家務、陪外婆看病叮嚀服藥等，為了不讓家人擔心，每學期成績單各科全是優，擁有舞蹈細胞的她，參加學校熱舞社也是家扶中心熱舞隊成員，在各式活動中擔任主舞擔當，從不自怨自艾展現超強自信心。

陳禹安(中)不僅學業成績表現好，在家協助家務外，擁有舞蹈天分學舞展現絕佳自信心。(桃園家扶中心提供／呂筱蟬桃園傳真)

陳禹安出生後就由母親單獨撫養，但母親在她4歲那年就過世，轉由外婆照顧，並與舅舅、表姊一起居住，但是外婆因為無法面對家人的死亡，需長期看精神科，她從小就和表姊一起整理家裡做家事，也時常陪伴外婆聊天、叮嚀服藥，因舅舅無法負擔一家經濟壓力，外婆也從去年起外出工作擔任工廠作業員，期盼一家人生活更穩定。

陳禹安則說，自己有能力可以照顧好自己，希望外婆和舅舅不要那麼辛苦更不希望家人為她擔心，她非常自律，不僅在校認真上課，放學後也會完成課業再協助家裡家務。而桃園家扶中心長期扶助陳禹安家庭，社工也發現她非常有跳舞的天分，看她從小看電視自學舞蹈展露學舞的渴望與自信，於是讓她加入家扶中心才藝隊，每周六練舞時間她總是第一個到，還自動自發整理練舞環境。

社工說，陳禹安在團體舞蹈中總是最受矚目的舞者，縱使其他成員都是高年級學生，她是其中身材最矮小者，展現出的自信與風範無人能敵，跳舞時眼神、力道、韻律、節奏呈現相當完美到位，眾人讚許。

桃園家扶中心主任張伏杉說，陳禹安在舞蹈上不斷精進自我，時下最夯的街舞等各式舞風都難不倒她，為了更上一層樓，學校及家扶中心也提供獎學金讓她上進階舞蹈課，並在各式競賽及表演活動中有絕佳表現。