日本山梨縣富士吉田市最近湧入許多旅客，不少人為跟富士山拍美照，竟然無視交通規則，大膽站在十字路口中間擺拍、跑跳，讓當地居民看了膽顫心驚，而這些旅客多來自台灣和泰國。消息曝光在網上掀起討論，不少台灣網友捂臉喊丟臉，這張照片最近在社群上超常見，大家為拍網美照真的拚了，台灣人的素質呢？

根據日本《讀賣新聞》報導，疫情趨緩，不少觀光客湧入日本旅遊，富士吉田市長堀內茂表示，本町二丁目商店街一處十字路口近來成為美照拍攝地，因為可將富士山當背景拍入照片，吸引不少外籍遊客在馬路中間跑跳，只為捕捉到一張好照片。

根據報導指出，富士吉田市的遊客人數眾多，光是一個周末就湧入1000多位旅客，而多數旅客都是來自台灣和泰國，目前雖然還沒有事故發生，但是在馬路中間跑跳、停留擺拍等行為都非常的危險，因此當地商會集體向市府請願，決定在那個十字路口部署2位安保人員，請警局加強巡邏，並在社群上發布中文和英文的警語。

當地商家的老闆也說，他們很高興有這麼多旅客來光顧，但還是希望大家可以注意安全，不要為了拍攝漂亮照片而讓自己意外受傷。

貼文引起台灣網友關注，「別再笑陸客素質差，台灣人也不遑多讓」、「這張照好多人拍」、「沒比較沒傷害啦」、「別懷疑，在台灣就這樣，去日本當然也這樣。在台灣還直接在路中間停車，下車拍完照再上車的呢，在日本算收斂了」、「台灣越來越落後，好丟臉」、「為了拍美照拚了」。