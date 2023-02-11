佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。今（11）日是周六假日，大批信眾湧進佛光山要悼念星雲大師。一名停車場志工表示，上午8時30分鄰近的小型停車場就客滿了，民眾得停到其他的停車場。

此外，佛光山將於2月13日舉行圓寂讚頌典禮，預估當天將有大量民眾參加。高市府提醒周邊道路將實施交通管制，建議民眾使用替代道路通行，並呼籲弔唁民眾優先掌握交通指南，提早到場。

高市府表示，2月5日至今已有大量信眾前往弔唁，佛光山將於13日上午9時於佛光山本山舉行圓寂讚頌典禮，預估當天將有海內外超過3萬信眾及社會賢達參加，周邊道路將實施交通管制，其中的興田路（佛光山路段）將管制車輛進入；省道台29線將封閉部分缺口禁止車輛迴轉。警察局將於路口派員疏導，維護交通安全與秩序。

依據佛光山統計，2月13日將有超過500輛以上大客車載送各地信徒參加典禮．針對大客車動線，市府規畫於佛光山台29線路段兩側設置大客車臨停下客區，並導引大客車至高屏溪提防疏浚道路停放。請民眾遵守交通指揮人員指揮。