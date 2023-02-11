BBC紀錄片「戰艦：值勤」（The Warship: Tour of Duty）

英國皇家海軍「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母2021年夏率領戰鬥群首度到遠東出任務，在南海航行時，1艘中方攻擊潛艦悄悄尾隨航母，但英方卻先發制人。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英方11日首度公開充滿戲劇性的錄影顯示，就在中方潛艦要設法追蹤時，當場被這價值32億英鎊（近1170億台幣）逮個正著。隨即航母戰鬥群就將這艘解放軍潛艦攆走，有水兵說：「我們打敗他們了！伊莉莎白女王1-0得分。」

當英方航母戰鬥群穿越南海時，這艘俄製基洛級（Kilo Class）潛艦最先被護航的23型巡防艦「里契蒙」號（HMS Richmond）發現。而這次緊張的遭遇出現在BBC預定周日（12日）播放的紀錄片「戰艦：值勤」（The Warship: Tour of Duty）中。

在夜色的掩護下，1架「梅林」（Merlin）Mk 2型反潛直升機緊急起飛，尋找潛伏航母戰鬥群南方的幾解放軍潛艦，並連續投放了聲納浮標，以搜尋敵艦。後來他們發現，這艘中方潛艦在水下20 海里處。而解放軍潛艦發現行蹤敗露，就撤退了。

'We beat them to the draw': Tense moment sailors on Royal Navy's flagship Queen Elizabeth aircraft carrier realise Chinese attack submarine is hunting them in the South China Sea - before they turn the tables and send the sub packing https://t.co/Rd2vIwGj46 — Duan Dang (@duandang) February 11, 2023

英軍說，要是在衝突的狀況下，他們先發現對手，就能有充裕的時間保護航母，並以一連串武器來對付這艘潛艦，以消除威脅。而英國皇家前海軍將領威斯特（Alan West）說，這次遭遇令人印象十分深刻，並證明了英國海軍是世上最頂尖的潛艦獵手之一。他並強調，在南海要發現潛艦並不容易。