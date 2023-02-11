據香港東網報導，美國商務部宣布，因應上星期發生的中國氣球事件，公布新一輪制裁計劃，將6間中國實體列入貿易黑名單，指他們涉及在美國上空發現中國大陸高空氣球的事件，並支援解放軍的航天發展計畫，包括氣球及相關部件。

列入黑名單的包括5間企業和1間研究所，分別是：

Beijing Nanjing Aerospace Technology、

China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute（中國電子科技集團公司第四十八研究所）、

Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology（東莞凌空遙感科技有限公司）、

Eagles Men Aviation Science and Technology Group、

Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology（廣州天海翔航空科技有限公司）及

Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group。

美方指它們支持中國大陸軍隊現代化，特別是解放軍的航天項目，包括飛艇和氣球。

負責出口執行事務的美國商務部助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）表示，中國大陸氣球侵犯美國及逾40個國家的領空，這次行動展示美方識別和阻止中國大陸使用間諜氣球的努力。他表示，解放軍正利用高空氣球從事情報及偵測行動。

華府官員早前表示，相信遭美軍擊落的中國大陸偵察氣球能收集信號情報，及上傳敏感信息，解放軍可能幕後主導中國大陸龐大空中監控計畫，利用高空氣球在五大洲40多個國家進行偵察，而氣球的製造商與解放軍有直接關係。

美國聯邦調查局（FBI）稍早前指出，目前取得的證據有限，從殘骸中檢獲的物理證據不多，對於評估氣球的功用、設備和運作仍尚早。

中國大陸外交部多次重申，氣球因為意外誤入美國領空，批評美方利用事件對大陸進行信息輿論戰。