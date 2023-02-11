據中國大陸外交部官網消息，2023年2月10日，外交部長秦剛同比利時外交大臣拉比卜通電話。秦剛希望比利時方面繼續為大陸企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

秦剛表示，中比都是多元文化交匯國家，有包容差異、協調分歧的經驗和智慧。中方高度重視中比關係，願同比方共同努力，增進相互認知、理解和信任，切實尊重和照顧對方核心利益和關切，拓展各領域合作，密切人員往來，推動中比關係取得更大發展。中方支持和鼓勵更多比優質產品進入中國市場，希望比方繼續為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

秦剛說，中歐沒有地緣政治衝突，有的是廣泛共同利益。雙方應堅持全面戰略夥伴關係定位，堅持相互尊重、對話合作，反對將經貿問題政治化、武器化，共同維護全球產供鏈安全暢通，促進中歐關係長期穩定發展。

拉比卜表示，當前比中關係呈現積極發展趨勢。比方堅持奉行一個中國政策，願同中方加強經貿、航空等領域合作，增進兩國民眾往來，推動兩國關係實現更大發展。比堅持開放型經濟，不支持脫鈎斷鏈。此外，雙方還就共同關心的問題交換了意見。