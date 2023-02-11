聖地牙哥教士以6年續約讓達比修有在球隊投到退休，這支小市場球隊的大手筆留才引起棒壇關注，達比修在記者會用日語說了幾句話，他透過翻譯告訴美國媒體，他現在還不敢相信這是真的，彷彿有人在對他惡作劇。教士隊拿出6年1.08億美元（新台幣32.6億），平均年薪1800萬美元，擁有不可交易條款，保證他往後的安定生活。

達比修今年36歲，續約可讓他投到42歲（2029年），羨煞許多大聯盟投手。達比修有表示：「這是一流的球團，完全感覺到他們對我的信任與賞識，這對我個人具有非常重大的意義，這是我決定要留在這裡的原因。」達比修最初效力遊騎兵，2017年球季中轉往道奇，卻在世界大賽G7生死戰遭逢慘敗，賽後成為自由球員，洛杉磯球迷對他很不諒解。

歷經3個球季的小熊隊生涯，達比修近兩年皆在教士投出好成績，包括2021年入選明星賽，去年追平生涯最高的單季16勝。總管普瑞勒（A.J. Preller）稱讚說：「若你看到他在季外是如何苦練，只把自己當成第26人那樣拚命，就會明白他為何成為聯盟的頂級好手。」

教士隊去年勇闖國聯冠軍戰，敗給另一支黑馬費城人，但是多年的重建已看到成效。美媒CBS大讚教士隊，他們屬於小市場球隊，遠遠比不得洋基、大都會、道奇、紅襪這些豪門，不過從教士大手筆簽下內野球星馬恰多（Manny Machado）便讓外界對他們另眼相看，馬恰多預期會跳出剩餘的合約重簽，教士總管已表達有意願留住他。