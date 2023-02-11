35歲神仙姐姐劉亦菲和李現合作的《去有風的地方》最近剛下檔，近日，有網友在美國洛杉磯偶遇劉亦菲，照片中劉亦菲穿著灰色帽T，自然披著一頭黑色長髮，答應跟粉絲合影後，更是親切將墨鏡壓下到鼻樑的部分，露出一雙電眼，可見她原本一張瓜子臉圓了不少，網友也讚她休假時狀態好，整個人容光煥發，誇說：「姐姐真的有認真在放鬆呀」。

劉亦菲和李現主演的清新治癒愛情劇《去有風的地方》，講述劉亦菲飾演辭職後到雲南短住的「許紅豆」，意外邂逅了李現飾演放棄高薪回鄉興業的「謝之遙」，其中一場戲劉亦菲穿上OL套裝、黑絲襪，被李現一手摟住腰，而劉亦菲順手把綁起的頭髮放下，兩人後來上演滾床戲，成為2023年年初討論度最高的新CP。

劉亦菲和李現的吻戲引發討論。（圖／翻攝自微博）

人氣火紅的劉亦菲，早年認戀宋承憲又分手後，曾一度傳出和胡歌秘婚，但隨著男方宣布已婚生女，謠言不攻自破，近年又傳出劉亦菲有一位素人男友，但未獲得證實。今年初，網上又傳出疑似劉亦菲結婚的影片，可見片中乍看之下像劉亦菲的女子穿著紅色嫁衣參加婚宴，但事後網友證實女主角並非劉亦菲，只是長得像劉亦菲的新娘，也讓新郎跳出回應覺得有趣。

網友在美國偶遇劉亦菲。（圖／翻攝自追劇時報微博）

近日劉亦菲到美國度假，陸續有不少路人在當地捕獲野生神仙姐姐，其中有位男粉絲更是成功得到劉亦菲的正面合影，可見劉亦菲臉上掛著墨鏡，一張白淨臉龐看來長肉不少，引來網友回：「我也想偶遇劉亦菲，和她拍照」、「素顏吧，狀態真好」、「流下羨慕的淚水」、「劉亦菲素顏走天下」。