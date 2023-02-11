昨（10）日晚間與今天清晨，台鐵連續接獲炸彈恐嚇，指出要在448次與110次普悠瑪烈車上放置炸彈，台鐵人員緊急報警處理，鐵路警察局刑大獲報後。鎖定手機訊號，發現兩起案件竟是同一名少年少年所為，前往住處將他帶回鐵警局偵辦，據了解，農曆年前台鐵恐嚇案也是他隨所，因該名少年有情緒問題，警方也告誡過父母及本人，未料他又犯案，目前少年已遭強制送醫，並釐清動機。

台鐵448次列車在昨天晚間8點28分時從南港開車前收到恐嚇電話，宣稱要在列車上放置炸彈，導致延誤12分鐘，警方當時也積極注意行跡可疑人士，防範危安事件發生，列車長也加強巡走車廂，確保民眾搭乘安全，事後安全抵達花蓮站。

未料今天清晨6時許，110次普悠瑪列車又收到同樣恐嚇電話，台鐵立刻通鐵局警局。實際上，警方昨晚案發後，就掌握到示一名少年所為，因該位少年農曆年前也曾犯案，但警方查到他後，發現他有情緒障礙，因此在與父母溝通並告誡下事後函送。

因此今天清晨台鐵又接獲恐嚇電話後，警方一查，竟又是該名少年，只好前往住處將其帶回並強制送醫，將依法進行偵辦。