50歲蘇姓女子7日前往鳳山區一間服飾店挑選衣服，趁店員不注意時偷走架上的衣服後，快步離開服飾店，店員竟隔天才發現架上空空如也，驚覺衣物遭竊後，立刻報警處理。鳳山分局員警調閱監視器後循線通知蘇女到案，沒想到蘇女供稱行竊理由為「衣服很漂亮，才把衣服拿走」，讓員警聽到全都傻眼，店家也無奈表示「漂亮錯了嗎？」。警方依竊盜罪將蘇女送辦。

蘇女7日佯裝成顧客前往服飾店內逛逛，發現吊掛展示的衣服相當漂亮，於是拿起來東看看西看看後，就將衣服從衣架上取下，把衣服掛在手上，並趁店員不注意時快步離開服飾店。

許姓店員8日發現吊掛衣服的架子上剩下2個衣架，原本掛在衣架上的衣服已不翼而飛，才驚覺衣服遭竊，隨即報警處理，損失約990元。

警方調閱監視器後鎖定蘇女，並通知蘇女到案說明，蘇女表示「因為衣服太漂亮，才會下手行竊」，這理由一聽讓員警全都傻眼，連服飾店家也無奈表示「漂亮錯了嗎？」。警方將蘇女依竊盜罪送辦。