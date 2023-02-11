羅智強本尊現身游淑慧臉書留言。（圖／截自游淑慧臉書）

國民黨台北市前議員羅智強昨（10）日正式宣布參選台北市大安區立委，掀起政壇熱議。黨內台北市議員游淑慧表示，看到有評論稱羅是「沾醬」而非戰將，還細數羅轉換跑道的歷程，她看了以後覺得唏噓和不公，因為羅經常不顧一切對同志伸出援手，「他選的不是一席議員，而是一個戰線的交互支援」。羅本人則現身留言，強調大安一戰他「志在必得」，引發大批網友暴動。

游淑慧昨日在臉書發文表示，看到有媒體評論羅智強是「沾醬」，而非戰將，還細數羅轉換跑道的歷程，她看以後覺得唏噓和不公，因為這篇評論並沒說羅轉換背后的犧牲和苦心。

游淑慧指出，她在2018年參選前和羅智強並不熟識，但羅卻在選舉中屢屢主動對她伸出援手；就如同他當時完全不認識韓國瑜，也主動表達希望提供100輛公車協助韓一樣，因為羅選的不是一席議員，而是一個戰線的交互支援。游強調，這些事情的發生都還不遠，現在卻提也不提，只用結果論，用一句「他跑來跑去」就把羅打死，但他為什麼需要換來換去，他在換來換去的過程中，「自己一事無成，只協助他人功成名就」。

此文湧入約9000個讚、破400則留言，迴響熱烈。羅智強本尊也現身表示：「人生難得，知己好友。大安一戰，志在必得。謝謝淑慧。」網友們則正反看法兩極，紛紛回應：「這次不要再退讓，一定要跑回本壘造福人民啊！」「你這樣把桃園市民當成什麼了？」「大安區選民就一定要投你？」「當初你若好好經營台北，接棒蔣萬安立委補選，王鴻微也不用冒者落跑的罪名去勉強付託完成任務，今天站在立法院的就是你」、「我始終認為國民黨欠羅智強一個人情」。