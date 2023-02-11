民進黨台北市議員王世堅日前表示，有很多支持者鼓勵他應該回到立法院，他最近經過一些莫名其妙的打擊、刺激，確實有在考慮，至於要在哪個選區，沒辦法現在就決定。資深媒體人謝寒冰說民進黨內很多人討厭王世堅，王世堅被提名選中正萬華區恐會被搞，因此王世堅雖很明顯要選，但仍不敢講死。

謝寒冰昨(10)日在政論節目《大新聞大爆掛》中指出，國民黨市議員郭昭巖、應曉薇、鍾小平恐都想選中正萬華區，不過他諷刺表示，以國民黨優良傳統來看，不管最終誰出線，其它人都不會服氣，國民黨內部可能出現分裂。在此狀況下，若民進黨在這區推出王世堅，國民黨要打贏這仗恐非常困難，因王世堅是少數除了綠營票源，還能拿到中間票源的人。

謝寒冰表示，藍綠在中正萬華區是五五波，國民黨若想贏，這階段就要把王世堅當假想敵，並趕快整合內部勢力，全力拚看看有沒有機會。不過謝寒冰坦言，若王世堅最終代表民進黨參選，國民黨要贏這區很困難。

不過謝寒冰提到，王世堅會不會出線有另外一個問題，因民進黨內很多人討厭王世堅，若民進黨提名王世堅選中正萬華區，會不會有很多綠營跟他唱反調，甚至有人在提名過程就亂搞，因此王世堅雖很明顯要選，但仍不敢講死，「王世堅要去了解黨部到底什麼心態，究竟是要幫他還是不幫他」。謝寒冰直言，藍綠各自內部有詭譎成分，「我們拭目以待」。