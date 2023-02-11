土耳其6日凌晨發生規模7.8強震，死亡人數超過上萬人，台灣救援隊不落人後，第一時間組成130人兩梯次前往，並派出5隻搜救犬，不過其中一隻搜救犬留在桃園，但嘴裡咬著雞腿玩具的照片遭痛批「觀感不佳」，對此，網紅丹妮婊姐難掩怒火反擊酸民：「下次被埋就不要派狗救」。

丹妮婊姐表示看到此則報導後，怒氣沖沖在新聞底下留言：「下次咬酸民懶教，還是下次他們被埋就不要派狗救，因為狗去上禮儀課啦」，接著強調聯合國認證的搜救犬全亞洲才9隻，光台灣就佔了6隻，因此才有能力派去土耳其救援，讓她大讚這些搜救犬無庸置疑是台灣之光。

對此，網友紛紛留言：「經過辛苦工作的一天不能有點心靈的慰勞嗎，高標酸民真可怕」、「狗狗辛苦救人咬個雞腿怎麼了？酸民的人生是不是就剩一個鍵盤」、「狗生真難，救人類還要被人類罵」、「開口說那句話的人真的專業酸民！就他最專業」、「酸民才該檢查自己會在這個世界上是不是浪費社會資源好嗎」。

當時事件在網路掀起議論後，領犬員解釋搜救犬從早上8點出門訓練到下午6點，接獲可能支援的消息，塞車開了一個半小時返回隊上，下車後又得面對近10個人的圍觀拍照，當下只想藉此幫牠解除壓力，未料卻造成觀感不佳，鄭重向所有人道歉，但也強調：「如果你要我改，我不會改，因為牠的心情是我最重視的」。