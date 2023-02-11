SEMI表示，協會成立50多年來致力提供現場培訓和最新技術趨勢，並舉辦以SEMI標準、市場動態、半導體製造和設計最佳實踐案例為題的各式線上研討會。此次以此經驗為基礎，打造全新SEMI University平台。

SEMI指出，全新SEMI University平台讓SEMI綜合性的人力發展計畫更加完整，包括推廣半導體產業的工作及職涯、加強會員企業與大學生間的連結以提供指導和實習機會、吸引和培訓退伍軍人，以及發展更加多元共融的人力資源。

SEMI表示，全新的SEMI University平台目前有超過360種產業專屬課程，提供的多元線上半導體培訓課，從新進廠房操作員到經驗豐富的技術人員、工程師及非技術人員皆可輕鬆上手。

SEMI University不僅涵蓋前端和後端製造操作、晶片設計原理和職場安全等半導體課程，也提供人工智慧（AI）、微機電系統（MEMS）和光電工程等多種快速發展的最新技術課程。線上課程彈性極大，可隨時暫停和重新開始、同時支援多種語言且持續增加中。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球半導體市場規模至2030年可望翻倍，叩關1兆美元，SEMI預估屆時全球半導體業將需要超過90萬名新員工，才足以支撐這一波成長力道。SEMI會員企業也已多次強調，人力發展將是追求長期增長的首要議題。

曹世綸指出，透過SEMI University平台，新人可快速到位、發揮所長，企業也能進一步輔導各級員工，讓職涯更上一層樓。展望未來，SEMI正積極尋求可以共同擴大平台內容的合作夥伴，以滿足廣大電子供應鏈的培訓需求。