德國美女莎莉19歲來台灣學中文認識了一個台灣男生，幾年後兩人在德國相遇，後來發展成情侶，最後她為愛嫁來台灣，可惜這段為期4年的異國婚姻並沒有快樂的結局。莎莉透露，去年她生了一場大病，驚覺老公始終無法將心比心，才讓她決定結束婚姻，但真的感謝公婆與前夫的照顧與付出。

莎莉（Sally）近日在《不要鬧工作室》上分享，她今年27歲，來自德國法蘭克福，她在19歲就來到台灣學習中文，當初是希望日後回德國能進入航空業工作。而她在台灣生活期間，透過一個外拍的場合，認識了一位即將去德國慕尼黑讀書的台灣男生，兩人變成了好朋友。沒想到2年後他們竟在德國重新再見，也開始約會變成戀人。

莎莉表示，兩人交往了幾個月以後，對方提出想帶她一起回台灣的想法，但她思考過後回說「我只願意以老婆的身分跟他回去！」沒想到對方竟然驚喜地說好，所以兩人結婚以後就回到了台灣，她也跟著男方搬到苗栗老家生活，創業賣德式甜點。

莎莉指出，婚後他們與公婆同住，公婆把她當作親生女兒般疼愛，從不會給她壓力，也很支持她創業做生意，而她與老公結婚4年，也很感謝對方的付出與陪伴，但這幾年他們一起工作和生活，就連興趣也都一樣，卻始終無法真正了解彼此，無法在心靈上產生共鳴，導致後來爭吵不斷、無法有效地溝通。

莎莉也說，去年她生了一場大病，愕然驚覺對方始終無法將心比心，才讓她心灰意冷地結束這場婚姻。她認為幸福的婚姻，跟國籍、長相、有沒有錢都沒有任何關係，跟另一半合不合才是關鍵。要想擁有一段成功的關係，沒有什麼比建立深度的心靈連結和了解彼此感受還重要。