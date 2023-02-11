土耳其日前接連發生2次規模7以上的大地震，據《CNN》截至目前罹難人數已逾2萬3千人，數萬名傷者，且數字還在持續攀升中，引發國際關注。對此，台灣官方不只派出兩批救援隊飛往該區，也有不少人捐款、捐物資展現人道關懷，而在台發展的土耳其男星吳鳳也在臉書上曬出前往位於內湖的捐贈活動現場，目睹大量的救援物資時，感動直呼：「連土耳其代表也很吃驚！」

吳鳳在家鄉發生災情後，便十分關注起後續搶救現況，不只多次曬出現場照片及影片，也向善心人士呼籲有餘力者可以多多幫助土耳其。昨(10)日他前往位於內湖區的捐物資活動，並在臉書上更新貼文，指出：「土耳其辦事處跟慈濟進行捐物資活動，我今天去倉庫看現場的狀況。全台灣捐出好多東西給土耳其的災民。倉庫的箱子多到爆滿，連停車場都開始塞車！」更驚呼：「沒想過一天內湧入好幾噸物資！連土耳其代表也很吃驚！」非常感謝台灣人的善行。

此外，吳鳳也在個人YouTube頻道上更新直擊影片，只見他走過倉庫，一箱箱的物資被分門別類地整理好，堆疊成各個小山。對此，吳鳳看了這些放滿整間倉庫的物資，也表示：「難怪連土耳其前總理達夫托葛魯(Ahmet Davutoglu)都感激指出：『從現在開始，你們(台灣人)就是我們的公民！』」

吳鳳直擊捐贈物資整理現場。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，此次的土耳其地震賑災活動是由慈濟、土耳其駐台辦事處聯合舉辦，現場的志工看到吳鳳也喊出：「土耳其加油」的口號，讓吳鳳相當暖心。