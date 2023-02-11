hit 'em with the hezzy 😏 pic.twitter.com/2xn8z2u44s — Boston Celtics (@celtics) February 11, 2023

本季首支拿到40勝球隊出爐了！靠著塔圖11日全場投21中13，含三分球投10中5，貢獻41分、4助攻4與籃板，「綠衫軍」塞爾提克最後以127比116擊退黃蜂，塔圖成為史上首位能在滿25歲之前生涯投進1000顆三分球的球員，他目前年紀24歲又244天，塞爾提克也成為本季最快拿到40勝(16敗)球隊，續居東區龍頭。

儘管少了傑倫布朗、史馬特兩名先發主力，塞爾提克上半場仍靠懷特三分球投9中7的瘋狂外線表現，以及塔圖的穩定火力，很快就擴大領先差距到兩位數，甚至來到20分，打完上半場，塞爾提克71比53大幅領先黃蜂，懷特半場26分，塔圖18分。

塞爾提克雖在第3節一度擴大領先到28分之多，黃蜂卻在第3節結束前打出誇張15比0，原因是塞爾提克在暫停期間刻意播放今年狀元文班亞馬精采表現影片，嘲諷黃蜂只想擺爛，可惜接下來黃蜂最多只能追到10分差，綠軍還是留住主場勝利。

除了塔圖，塞爾提克表現最好的是懷特，他單場飆進8顆三分球，拿下33分、10助攻、3籃板與3火鍋，豪瑟與剛從雷霆交易過來的穆斯卡拉各有12分；黃蜂以洛席爾27分最高，拉梅洛鮑爾24分、10助攻與9籃板，僅差1籃板完成大三元。