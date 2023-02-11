28歲康姓男子透過某情色平台廣告加入援交群組，8日晚間邀約27歲女子小艾（化名）在新北市板橋區南雅南路某旅社性交易，康嫌先付款1萬元，待性交易完成後再佯稱費用有多算，要求小艾刪除對話紀錄後再強搶她身上1萬1600元，板橋警分局獲報循線逮捕康嫌，訊後依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，康嫌從事貨車司機，平時有健身習慣、身材相當壯碩，8日晚間透過援交群組邀約小艾性交易，雙方約定1萬元，兩人到板橋區南雅南路某旅社後，康嫌先交付1萬元，待完成性交易後，康嫌再佯稱費用有多算，要求再次清點，趁小艾將現金拿在手上時，強搶1萬1600元。

小艾為搶回現金緊抓康嫌不放，康嫌還使出「泰拳」招式，用左手肘攻擊她右腹，再用左腳踹其右小腿，小艾痛得跌坐在地、左手拇指指甲斷裂。小艾返家後不甘受辱，隔日至派出所報案。

板橋警分局獲報調閱監視器，24小時內循線逮捕康嫌到案，訊後依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局偵查隊長陳盈元表示，落實市長侯友宜政策，新北市的治安絕對不可以鬆懈，要把治安工作做好，讓市民安居樂業，除惡 務盡刻不容緩，將打詐、肅毒、肅槍及掃黑等工作列為重點目標，確保社會大眾財產安全。