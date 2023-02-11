就讀美國紐澤西中央地區高中（Central Regional High）少女阿德里安娜・庫奇（Adriana Kuch）3日被發現在家中輕生，事發前2天，她才在學校經歷過一次嚴重的校園霸凌，她的父親雖然還在傷痛之中，但也擔憂她愛女的男朋友傑森・洛佩茲（Jason Lopez），傑森的母親與他聯絡之後告訴美國媒體，她兒子不停的反覆播放導致庫奇自殺的那場殘酷攻擊上影片抱頭痛哭，走不出來。

Adriana Kuch from Berkeley Township, New Jersey took her own life on February 3rd, 2023. The 14 year old had bruises on her face from a filmed assault and was bullied constantly. The school did nothing. #AdrianaOliviaKuch #SuicidePrevention pic.twitter.com/qRgHT1XBI4 — Rose (@901Lulu) February 10, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）10報導，50歲的溫迪・洛佩茲(Wendy Lopez)擔心她16歲的傑森-洛佩茲，走不出來，14歲庫奇遭受羞辱後產生自殺的想法時，他認為自己錯過了能夠阻止這一切的機會。

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溫迪・洛佩茲告訴《紐約郵報》他感到悲痛和內疚的破壞性螺旋：「他會在半夜醒來，大喊大叫，大哭大鬧，」

「庫奇過世的前一天晚上給打了一通電話，她希望他拿起電話，但（當下）他沒有接」「他隔了5分鐘後給她回撥了電話，但她再也沒有回過電話。那是他們最後一次互相撥給對方電話。」

這對年輕的情侶已經交往了近2個月，2月1日，當庫奇走在校園的走廊上時，被霸凌者殘忍的欺負了。這一段攻擊的影片後來被發佈到網上進一步折磨了這位少女，2天後她自殺了。

溫迪・洛佩茲還談到：「（兒子）對我說，如果生長在爸媽你們80年代和90年代就好了，你們讀高中的時候還沒有這些額外的網路上的東西，」「他只是希望庫奇能告訴他更多，因為她有點把這一切藏在心裡。」

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庫奇的父親邁克爾-庫奇（Michael Kuch）說，他女兒的男友在她過世後：「崩潰了。」「他的母親聯繫我說，“他已經崩潰了，他所做的一切都是在哭，”」邁克爾告訴《郵報》，並補充說，他的男友一直在重新觀看那一支霸凌影片。

邁克爾・庫奇感嘆道：「你知道他看了多少次嗎？你能想象在你的餘生中，反覆看著你所愛的女孩被人用瓶子打臉嗎。」

邁克爾・庫奇談到最後：「這孩子（傑森）給我發了一堆她的照片，他只是一直跟我說。『我很抱歉。』。」