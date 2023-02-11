土耳其、敘利亞大地震事發至今，死亡人數已攀升超過2.3萬人，當地政府已派出重機具到多處廢墟進行開挖，而救難人員則是在一旁隨時待命，因為就在前不久、災後即將進入第90個小時，救援部隊才從廢墟中救出一名出生只有10天的男嬰，而他的母親也幸運獲救，讓現場疲憊的情緒再度振奮起來。

綜合外媒報導，當時來自伊斯坦堡的救難隊伍正在土耳其南部哈泰省（Hatay）進行搜救，發現男嬰藏身在倒塌建築的狹小空間中，一旁是他的母親。當救難人員小心翼翼鑽過廢墟抱起男嬰，轉身交給身後其他隊員時，小男嬰意外地不哭也不鬧，非常安靜。

男嬰的母親則因為寒冷加上飢餓，被發現時臉色蒼白、精神恍惚，但所幸意識十分清醒。母子倆隨即被送往醫院進行治療，而派出該支救難隊的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）表示，將以Yagiz為男嬰命名，也就是土耳其語中「勇敢」的意思，來表揚每一個在震災中努力存活下去的生命。

而除了搜救行動仍持續進行外，世衛組織（WHO）也提醒，由於許多災區缺乏水電、燃料供應，後續確保生還者「繼續生存」的人道救援也同樣重要。如果不加緊行動，災民恐怕將面臨比地震更致命的「次生災難」，屆時將有更多人受害。