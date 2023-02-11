橫跨花蓮、宜蘭的蘇花改擁有僅次於雪山隧道的長隧道群，是東部地區往北部重要的交通樞紐，在隧道速限提高後，為確保隧道災害應變能力，花蓮縣消防局特搜大隊等單位昨在中仁隧道模擬追撞車禍，煙霧瀰漫整個隧道，消防局動員消防特種水霧排煙車，水霧短時間覆蓋隧道，強化降溫、排煙與輔助視野照明，在隧道特殊環境下增強消防救災能力。

蘇花改隧道提升限速，為了確保隧道安全，消防局模擬演練。（消防局提供／王志偉花蓮傳真）

隧道內發生車禍追撞，引發冒煙起火事故，火勢猛烈且迅速延燒，有民眾受重傷受困車內。消防與警察單位、第四區養護工程處以及蘇花改自衛消防編組等，趕抵中仁隧道南下157.3k處，模擬車禍起火竄出濃煙，整個隧道煙霧瀰漫。

蘇花改隧道提升限速，為了確保隧道安全，消防局模擬演練。（消防局提供／王志偉花蓮傳真）

模擬現場高溫導致有閃爆燃疑慮，拉出水線降低隧道頂層與車輛溫度，展開人命搜救。由於隧道具密閉、特殊空間及搶救不易性質，消防局動員特種排煙車(76車)排除濃煙，此車種為執行隧道任務特化車輛，兼具水霧降溫、排除濃煙與輔助視野照明功能。

消防局進一步表示，排煙車造價近1500萬元，排煙車上有曲臂，可視場地狀況調整水霧噴射區域，且不只排煙，還能送風，加水後可形成大面積水霧，降低火場溫度，在隧道特殊環境下能極大的增強消防員的救災能力。

消防局呼籲，隧道火災為特殊空間且搶救不易，消防隊員透過模擬演練降低可能災變外，也請駕駛人行經隧道務必保持安全距離，依速限行駛、不要超速，確保人車安全。