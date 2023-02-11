2023金門國際馬拉松休閒組賽事今(11)日上午率先登場，一早雖然天公不作美飄著寒雨，但8點不到，來自世界各地的參賽者接連湧入賽場，擠爆金馬聯合服務中心前廣場，很多民眾都搶著在開跑前競相於賽道前拍照，紀念這美好的一刻，據主辦單位初步統計，報名人數近13000人，現場人山人海，盛況空前，宛如一場大型嘉年華會。

與會貴賓齊鳴槍，一起為2023金門國際馬拉松賽事揭開序幕。(于家麒攝)

開幕活動由金門副縣長李文良代表縣長陳福海主持，李文良表示，這是金門縣政府在疫情後第一次辦理這麼盛大的活動，感謝來自世界各地的朋友們來到金門參與馬拉松賽事，藉由運動增進身體健康，一起走出戶外，感受現場熱烈的氣氛。

來自各地的參賽者在開跑前競相於賽道前拍照，紀念這美好的一刻。(于家麒攝)

鳴槍後率先衝出的跑者異常興奮，拿著自拍棒紀念這美好的一刻。(于家麒攝)

來自台中的跑者吳先生表示，自己參加過很多屆「金門馬」，但因疫情影響已經3年沒有舉辦休閒組健走慢跑活動，這次能再次報名參加活動真的很開心，也帶了很多朋友一起到金門參與這種健康熱血的活動，感覺非常的興奮。

很多跑者花了巧思以各種裝扮展現自我，金酒公司的酒瓶服非常吸睛。(于家麒攝)

有跑者穿著旗袍裝參賽展現自我，成功吸引眾人目光。(于家麒攝)

現場還有很多跑者花了巧思以各種裝扮展現自我，例加金酒公司的酒瓶服，還有穿著兔耳裝、旗袍裝參賽的民眾，值得一提的是CPTSRA 台灣腦性麻痺運動休閒協會也有19位成員參賽，其中還包含5名腦麻選手，在輔具的協助下完成比賽，充滿毅力，也展現了運動平權的理念。

台灣腦性麻痺運動休閒協會也有19位成員參賽，其中還包含5名腦麻選手，充滿毅力。(于家麒攝)

一位來自台南的黃小姐，在友人安排下舉著「歡迎第一大美女」紅布條高調登場。(于家麒攝)

場上焦點還有一位從台南飛抵金門參賽的黃小姐，在2位友人安排下舉著「歡迎第一大美女」的紅布條高調登場，在被媒體問到是藉此到金門徵婚的嗎？黃小姐羞澀的回答不是啦，是朋友為了幫她提前慶生安排的Surprise，自己看到後也真的讓他頓時又驚又喜。

不少民眾推著嬰兒車全家出動，迎接睽違已久的「金門馬」休閒組健走慢跑活動。(于家麒攝)

來自日本的歌手Sui也現身金門馬拉松，熱愛路跑的Sui表示，「金門馬」享譽國際，這次能夠來參加真的很開心及興奮，也為這次活動帶來幾首歌曲獻給現場的所有跑者，祝大家在各組賽事都能超越自我，跑出好成績。

主辦單位金門縣政府教育處表示，完成休閒組賽事者都可兌換領取活動專屬的金門高粱紀念酒1瓶及風味餐1份，現場並安排活動表演，讓完賽之跑者可邊休息、邊欣賞精采節目。

帛琉參訪團到比賽現場取經，觀摩學習舉辦大型馬拉松賽事經驗。(于家麒攝)

首日活動於上午10點左右圓滿落幕，明(12)日登場的賽事則包括競賽組路跑組、半馬組及全馬組，參賽者將首度跑越金門大橋，體驗用雙腳在海上跑步的感覺，同時飽覽大橋上獨一無二的海上無敵美景，預料將為整個活動帶來另一波高潮。