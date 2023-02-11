《黑幕搜奇組之番外篇》揭祕阿公店女陪侍「特殊能力」 老司機驚爆「吹奏樂器」辛辣祕辛

45歲綽號「砲哥」，擔任北市議員徐立信助理的桂姓男子，5日在士林區下車時突然倒地，經送醫後搶救不治，據指出，砲哥以「情色達人」自居，多次在媒體披露八大行業情色生態，還協助市議員「踢爆」許多不法聲色場所，家屬表示砲哥有糖尿病史，平時需要洗腎，可能因為這樣導致猝死。

士林警消5日中午12時許獲報，有民眾在士林區社子大橋旁某巷弄內，看到1名男子下車後突然倒下，經緊急送往新光醫院搶救仍宣告不治。

據指出，死者為45歲的桂姓男子，綽號「砲哥」現為徐立信助理，他號稱北市「情色達人」，多次接受媒體訪問，暢談各種聲色場所的玩法及消費方式，還踢爆有民代經常上酒店，也曾揭露各種詐騙手法，一度十分活躍。

據了解，砲哥近年因罹患糖尿病，必需定期洗腎，因此轉為低調，他的車上被發現有各種藥袋，經送醫搶救後，仍於下午1時40分左右宣告不治，家屬到場後對死因沒有意見，由醫院開立死亡證明書，警方也將屍體交還家屬處理後事。