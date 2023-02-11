13日即將開學，台北市防疫不鬆懈，為確保師生在新學期上課健康安全，環保局於春節假期過後，立即針對北市公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共290所學校周邊公共區域環境，進行環境消毒作業，已於10日全數完成，協助守護校園師生健康安全。

環保局表示，隨著邊境管制及國內防疫政策逐步鬆綁，加上今年春節假期長達10天，台商返台過節與民眾國內外旅遊人數大幅增加，為加強新冠肺炎變種病毒防疫，降低開學後師生染疫風險，校園噴藥重點包含各學校校門口家長接送區、校園圍牆及人行道等周邊公共環境。

據環保局統計，10日完成北市公私立高中職以下學校及公立幼兒園，包含134所國小附設幼兒園及14所公立幼兒園，校園周邊環境消毒作業，由環保局防疫消毒人員噴灑中央核准使用的稀釋漂白水或四級銨消毒，可即時消滅病毒，同時避免影響生態及人員健康。

環保局呼籲，隨著中央防疫規範逐漸鬆綁，民眾生活逐漸回歸常軌，但個人防護工作仍不可輕忽，師生仍應做好勤洗手等個人衛生防護，保持環境通風，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，共同維護校園成為安心、安全的學習環境。