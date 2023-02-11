2月14日西洋情人節即將到來，不少情侶會準備禮物，或規劃約會行程，當天路上不管走到哪，都能看到成雙成對的情侶，閃瞎單身族的眼睛。命理專家小孟老師在臉書分享，3個單身財運越旺的星座與生肖，看到別人有伴侶不用羨慕，他們荷包能賺飽飽。

▎星座

第3名、獅子座

獅子座本身能力就很強，由於單身沒牽掛，所以工作上會更努力，不會被情人拖累，以至於財運旺到爆。

第2名、處女座

處女座一旦談戀愛，就容易在乎情人的感受，甚至被對方影響判斷力，反而是單身時，腦袋能保持清楚，投資理財更準確，財運會變旺，容易用錢滾錢。

第1名、牡羊座

牡羊座容易在情人節，買東西犒賞自己，或導致另一半破財，且上半年受木星影響，建議他們情人節待在家看財經頻道，容易發現投資資訊，既能守財又能增加第二收入。

▎生肖

第3名、生肖兔

生肖兔今年犯太歲，運勢容易被另一半影響，甚至導致運氣變差，反而是單身財運很好，容易買什麼賺什麼。

第2名、生肖猴

生肖猴單身時，不用顧慮到情人的感受，比較能放心做自己，與重要人士談生意都能成功，情人節時若沒事情，可以和客戶約當天吃飯，能談到不錯的生意。

第1名、生肖鼠

單身生肖鼠情人節沒約會，若又從事有業績壓力的工作，建議可以在當天加班，業績說不定會爆棚、財運興旺。