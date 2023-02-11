早年以藝名「葡萄姐姐」在親子台出道的米可白，近年將觸角伸往戲劇，因老家在彰化鹿港經營餅店，也被稱作「糕餅千金」，孝順的她不時也會回家幫忙，昨(10日)晚她轉發有小朋友到米可白的餅店，跟媽媽說：「跟本人怎麼長不一樣」，媽媽說：「因為你看到的是她媽媽」，讓米可白笑炸。

米可白家的傳統餅店在當地非常有名氣，因此2021年一度在網上傳出有不少賣家打著代購的招牌，稱可以不用到當地、不用排隊就可以買到米可白家的餅，對此，米可白曾一度出馬跟賣家協調，表示因為她家的餅店都沒有防腐劑，擔心代購轉賣的糕餅因時間差異會影響品質，希望對方下架，沒想到遭對方狠嗆。

米可白後來曬出對話，可見她一開始客客氣氣請對方下架，對方卻反嗆她：「離婚後心情不好」、「好笑，不賣就不賣，年紀一把了還這麼嗆」，讓米可白喊冤：「我是招誰惹誰啊！我怕顧客食用出問題有錯嗎？我脾氣好，不代表我沒有脾氣」，並表示：「要是客人食用後拉肚子或不舒服⋯你能負責嗎？這錢你拿得心安嗎？」

昨晚米可白發文，可見她發現有網友到了她家餅店後在臉書打卡，該位媽媽說小兒子到了米可白家的餅店，抱怨本人跟照片差很大，但其實兒子看到的是米可白媽媽，讓米可白笑說：「看到這篇內容～我快笑歪了，好可愛的家庭，喜歡」，粉絲也回應她：「這個好笑」、「原來我兩次看到的都是葡萄乾喔（葡萄姊姊的阿母⋯⋯）」、「很幽默但很有心耶」、「米可白的媽媽也很可愛呀」。