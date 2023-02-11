《我們的日子》（Days of Our Lives）是美國NBC電視台製播的長壽肥皂劇，目前總集數已逾1萬4千集，不僅深得觀眾喜愛，也成為許多人茶餘飯後的閒聊話題，不過在劇中飾演Nicholas Alamain一角的演員Cody Longo，驚傳於昨(10日)離世，享年34歲，突如其來的噩耗後讓粉絲及親友震驚不已。

Cody Longo在長壽肥皂劇《我們的日子》飾演Nicholas Alamain一角走紅，不過昨(10日)卻爆出逝世噩耗，根據外媒報導，當時正在上班的妻子Stephanie Clark，因為遲遲無法聯繫上Cody Longo，便報警希望派人到住處了解狀況，沒想到員警進入查看，竟發現他陳屍在臥室床上，死因仍在調查中。

Stephanie Clark在聲明中証實丈夫死訊時，悲痛表示：「Cody是全世界最好的丈夫，也是最了不起的父親，如今傳出噩耗，讓我們整個世界都崩塌了，我們將永遠想念你」，簡短幾句話透露出悲痛情緒，而他的妻子如今得一人扛起家中經濟重擔，獨自扶養3個年幼的孩子。