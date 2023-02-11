台中市61歲白姓男子日前巡田水時，重心不穩不慎跌落3米高圳溝，員警獲報馳援，由於當時低溫，白男體力相當虛弱，員警費了九牛二虎之力，終於將人救上來。

白男巡田水不慎跌落3米深溝渠。（警方提供）

大甲警分局指出，海墘派出所警員雷龍漢8日下午獲報稱有民眾路倒需要救援，隨即前往大安區東西四路，發現白男跌落水深過膝且近3米高之圳溝，當時逢低溫來襲，氣溫僅10度左右，白男疑因體力不支，僅能發出微量聲音。

雷員一人無力拉起，隨即通報救護人員及線上巡邏警員余振瑜及陳志良前往支援，並3人夥同救護人員透過鋁梯，費盡九牛二虎之力總算將白男救起。經了解，白男當日前往巡田水，因風勢較大重心不穩，不慎跌落圳溝，所幸好心路人發現報案，家屬對員警熱心協助挽回寶貴性命，深表感謝。

大甲警分局長謝建國表示，同仁能秉持「同理心」，全力搶救落水民眾，積極為民服務之精神實為員警表率，殊值嘉許表揚，同時也藉此呼籲，近期天氣寒冷且氣溫變化甚巨，海邊風勢又較強，提醒民眾外出務必穿著保暖衣物，尤其是有心血管相關疾病之年長者，以免發生意外。