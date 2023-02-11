新北市廖姓男子於本月7日與林姓友人相約出遊，結果竟然遭友人痛打一頓又帶到工地打工抵債，廖男趁友人在加油站附近休息時，假借上廁所，趁機趕緊打公用電話向媽媽求救，新莊警分局丹鳳派出所獲報立即展開即刻救援行動，在中和區火速救出被害人，訊後依妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌將林嫌等人送辦。

警方調查，廖男與林姓友人於本月7日相約出遊，林男帶著朋友開車到新莊來接廖男，隨即展開吃吃喝喝的遊樂行程，但當行程結束，大家開始分攤費用時，廖男僅支付其中一部分金錢，引發林姓友人不滿，雙方發生口角糾紛。

林男等人遂將廖男痛打一頓，最後林男竟突發奇想，載著廖男至工地打工，以賺取工資來償還出遊的費用。廖男僅工作半天就因體力不支而被迫放棄「打工」，林男一夥人只好載著廖男到處閒晃，順便思考有哪些較輕鬆的工作機會可讓廖男打工還債。

林嫌等人10日上午8時許開車至中和區某加油站旁休息時，廖男假借上廁所，趁機打電話向媽媽求救。新莊警分局丹鳳派出所獲報後，立即與偵查隊成立專案小組並調閱監視器影像。

警方經分析來電位置，研判可能在中和附近，立即與中和警分局警方聯手搜尋，果不其然在中山路上的加油站附近發現犯嫌車輛，優勢警力旋即展開壓制圍捕，在接獲報案後1小時左右火速將林姓主嫌等人追緝到案，也順利救出受困的廖姓男子。

新莊警分局長周振安強調，想在新北市犯案，下場只能吃牢飯，警方新世代之整合作戰策略，面對不法之徒，絕對強悍執法，全面捍衛治安平穩。