北市警方11日凌晨3時，前往萬華區西園路查獲天九牌賭場，逮捕70餘名賭客，其中台啤前籃球隊總教練閻家驊赫然在列，經漏夜偵訊，眾賭客於上午11時30分陸續移送台北地檢署，據了解，閻坦承參與賭博，他說約在凌晨2時左右，與友人一起來賭，1個多小時輸了10萬元。

據了解，該處茶室原是萬華一位知名角頭事務所，但有新北某大角頭看中後，租來開設天九牌賭場，據聞已營業一段時間，但是為了躲避警方查緝，營業時間不定，因此難以查緝。

台北市警察局督察室經過多日埋伏跟監，確認茶室內有人活動，11日凌晨3點半悄出動大批員警前往攻堅，並會同萬華分局到場清查、清點賭資，逮捕60餘名賭客及負責人，查扣大批賭資。

但在警方清查身分時，驚見台啤前總教練閻家驊等人。閻家驊在2017，被控涉嫌網路下注簽賭，並在2015年瓊斯盃擔任中華隊領隊時，簽賭中華隊，涉及賭博罪。由於閻認罪獲得緩起訴，期限1年6月，命他交付100萬處分金給國庫，還須受北檢要求進行反賄選、司法保護、法治教育宣導的120小時義務勞務。目前全案依賭博罪、違反社維法偵辦。