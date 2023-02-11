台灣的手搖飲已在國際打出知名度，但除了手搖飲外，買主對台灣其他特色餐飲如水餃、炸雞、甜品等多元類別亦展現高度興趣，例如悟饕池上飯包、四海遊龍等知名連鎖餐飲都是買主指定洽談的對象，顯示台灣的連鎖加盟品牌能量在後疫情時代的成長力道相當可期。

本次商機日有1/3買主來自美國，顯見該市場潛力，來自澳洲的GMP公司本業為醫藥和保健食品製造商，因意識到澳洲手搖茶飲商機蓬勃，有意另開展新事業，在本次洽談會中與以黑糖珍奶聞名的知名手搖飲品牌相談甚歡，極有潛力合作於當地展店。GMP對台灣連鎖品牌在澳洲市場發展深具信心，表示未來亦可透過其本業的商務網絡，將台灣連鎖品牌帶往印尼、越南等東南亞國家布局。

外貿協會董事長黃志芳在連鎖加盟展春季展開幕式致詞時亦表示，台灣連鎖茶飲及特色美食，不僅在東協市場大放異彩，也積極前往歐美先進國家以及世界各國插旗，2022年外貿協會辦理的美國台灣形象展中，參與的連鎖業者每日限量的珍奶飲品吸引民眾大排長龍，大受好評，藉此機會更加提升台灣連鎖加盟品牌的國際形象。未來將整合台灣連鎖品牌供應鏈，把整個產業生態系一起推向國際舞台。

貿協為協助業者開發國際市場，也積極連結國際產業公協會，周五即由李惠玲副秘書長代表貿協與馬來西亞零售連鎖協會(Malaysia Retail Chain Association，MRCA)簽訂合作備忘錄，強化雙方的互惠合作。貿協亦將於本年7月組團參加該會所主辦的馬來西亞國際連鎖加盟展(MIRF)，協助台灣連鎖業者拓展深具潛力的馬國市場。

「國際連鎖加盟商機日」是我國連鎖加盟業者與全球市場買主接觸的最佳平台，也是促成國際代理加盟商機，征服全球的利器。展望未來，隨著全球疫情逐漸緩解，貿協歡迎更多台灣連鎖品牌業者與我們一起前進，為後疫時期將回歸的市場經濟作好準備，貿協已針對連鎖加盟產業的重點市場規畫多項推廣活動。