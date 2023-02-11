新店區中正路400巷底公有土地長期遭民眾私設攤販及隨意停放車輛，新北市工務局透過「新北美樂地2.0」專案處理，排除不當占用並將周邊巷弄進行串接整理，除打通瓶頸巷弄外，道路兩側也增設11格汽車停車格及4格機車停車格，供民眾使用，工程已於日前完工，本案經費約152萬元。

養工處指出，新店區中正路400巷底、大豐公園旁土地所有權市府未完全持分，在設施改善工程或車輛拖吊移置等，均需與其他土地所有權人協商或確認所有物後才能繼續進行，十分不便。

養工處表示，市府以提升中正路400巷與二十張路巷弄行車效率為活化目標，透過土地分管方法，邀集新店區公所、新工處、交通局及里長，針對市府所有權可管理部分土地研擬改善方案。

養工處先將已取得持分的部分土地進行排除雜亂地上物，協調將中正路400巷與二十張路129巷間瓶頸打通，更同時整頓大豐公園周邊環境，最終大幅提升車輛通行效率並維護行人安全。

養工處強調，「新北美樂地2.0」專案是以政府公權力為基礎，透過跨機關合作，以「使用代替管理，進行活化使用」為原則，將未開闢或被占用公有土地整合規劃利用。此案規模雖不大，但卻是成功地透過公權力的執行以及團隊合作的信念與默契，以最小的成本發揮出最大公共效益的活化案例。