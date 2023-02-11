從女性觀點出發，巨大集團董事長杜綉珍15年前一手打造「Liv」女性自行車品牌，至今該品牌已占集團8％營收，成績亮眼，她說，一路走來，最辛酸的是來自同業對品牌的不認同，但仍堅持下去。10日杜綉珍受台中市建築經營協會邀請，在大師講座中暢談其品牌創新與企業經營之道，獲得熱烈回響。

創立於1972年的巨大集團，目前在全球有9座工廠、14家銷售子公司，該集團旗下品牌「Liv」是杜綉珍於2008年創立，為全球唯一專屬女性的自行車品牌，杜綉珍說，女性的人體工學與男性不一樣，適合的自行車規格不同，但因要製作女性規格的自行車必須重新打造模具，許多人認為為何女性不能騎男性的車。

杜綉珍堅持打造女性專屬自行車，她說，期間最辛酸的地方，就是來自同業對品牌的不認同，但她堅持朝此目標發展，更開創「Liv」專屬女性的自行車品牌；台灣很少有品牌從研發到最終面對消費者，但「未來的趨勢，品牌就是你、你就是品牌」，在自媒體時代，品牌無法與產品切割。

杜綉珍不只催生女性專屬自行車品牌，自己更成為最佳代言人，台中市建築經營協會理事長連智民說，杜綉珍的經歷與實力是台灣自行車產業之光，今年協會主軸就是品牌打造，透過她的經驗分享，也持續呼應協會「品牌建築、品牌台灣」的目標。